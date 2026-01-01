مصر.. قرارات قانونية ضد الكامل وأبو المعاطي بعد ضبطهما

وكالات /سما/

القاهرة/سما- قررت السلطات المصرية المختصة تشميع شقة سكنية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة بعد ضبط الفنانة ندى الكامل ومطرب الراب حسين أبو المعاطي، الملقب بكردي، في داخلها. وأسفر الضبط عن العثور على كميات من مواد مخدرة بحوزتهما.

عثرت القوات الأمنية، بعد اقتحام الشقة، على 100 غرام من مخدر الهيدرو، و10 غرامات من الكوكايين، إضافة إلى عدد من السجائر الملفوفة يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة. كما تحفظت الأجهزة الأمنية على هواتف المتهمين المحمولة وجهاز كمبيوتر محمول لإجراء الفحوصات اللازمة.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة معلومات استخباراتية تفيد بوجود شخصين داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر بحوزتهما مواد يُشتبه في كونها مخدرة. وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى الموقع وتمكنت من ضبط الكامل وأبو المعاطي وتوديعهما في قسم الشرطة لاستكمال الإجراءات الرسمية.

حرّرت السلطات محضر واقعة شاملا تفاصيل الضبط والمضبوطات، وأخطرت بذلك النيابة العامة المصرية التي باشرت التحقيقات الأولية. تسعى النيابة للوقوف على ملابسات القضية كاملة وفحص المواد المضبوطة للتأكد من طبيعتها ونسبتها إلى المتهمين.

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