الكونغو الديمقراطية: تجاوز عدد وفيات الإيبولا ثلاثة آلاف

وكالات /سما/

كينشاسا/سما- أعلن المعهد الوطني للصحة العامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 6186 حالة، مع بلوغ عدد الوفيات 3007 أشخاص منذ بداية التفشي الحالي.

وأفاد المعهد في تقريره اليومي بتسجيل 86 حالة إصابة جديدة و57 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. غير أن متخصصين يؤكدون أن الأرقام الرسمية لا تعكس الصورة الكاملة للأزمة الصحية، إذ يفشل عدد كبير من الحالات في الوصول إلى أنظمة الترصد الوبائي، بينما يتوفى عدد كبير من المصابين خارج المرافق الطبية المسجلة.

وفي هذا الصدد، أفاد الأطباء والعاملون في المجال الإنساني، الذين استطلعتهم صحيفة "واشنطن بوست" في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن الإحصاءات المعلنة قد تمثل فقط جزءا من الحقيقة الفعلية للوضع الوبائي.

وعلى صعيد الاستجابة، أرسلت منظمة الصحة العالمية، بتاريخ 20 أغسطس/آب الماضي، 70 ألف جرعة من لقاح "إيرفيبو" إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف حماية العاملين في المجال الطبي وإجراء الاختبارات السريرية اللازمة. وفي الوقت الراهن، لا يخضع لقاح أو علاج فعال للسلالة الجديدة من إيبولا المسماة "بونديبوجيو" لأي ترخيص رسمي، إلا أن بيانات المختبرات تشير إلى أن اللقاح الجديد قد يوفر درجة معينة من الحماية.

وحذرت المديرة الإقليمية للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ماري روزلين بيليزير من أن جمهورية أفريقيا الوسطى أصبحت الآن الأكثر عرضة لخطر انتشار الفيروس، تليها جنوب السودان. وفي غضون ذلك، تعمل شركة أدوية مصرية على تطوير لقاح محتمل ضد السلالة "بونديبوجيو" من الفيروس وسط تسارع التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تحذيرا في يوم الثلاثاء من أن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، مع مخاوف من امتداده إلى دول أخرى. ودعا البابا ليو رئيس الفاتيكان إلى اتخاذ إجراءات عالمية منسقة للمساعدة في احتواء التفشي الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص.