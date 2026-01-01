  1. الرئيسية
  2. الصحة

فيروس إيبولا

خبر : الكونغو الديمقراطية: تجاوز عدد وفيات الإيبولا ثلاثة آلاف

الخميس 03 سبتمبر 2026 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغو الديمقراطية: تجاوز عدد وفيات الإيبولا ثلاثة آلاف



وكالات /سما/

كينشاسا/سما- أعلن المعهد الوطني للصحة العامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 6186 حالة، مع بلوغ عدد الوفيات 3007 أشخاص منذ بداية التفشي الحالي.

وأفاد المعهد في تقريره اليومي بتسجيل 86 حالة إصابة جديدة و57 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. غير أن متخصصين يؤكدون أن الأرقام الرسمية لا تعكس الصورة الكاملة للأزمة الصحية، إذ يفشل عدد كبير من الحالات في الوصول إلى أنظمة الترصد الوبائي، بينما يتوفى عدد كبير من المصابين خارج المرافق الطبية المسجلة.

وفي هذا الصدد، أفاد الأطباء والعاملون في المجال الإنساني، الذين استطلعتهم صحيفة "واشنطن بوست" في مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن الإحصاءات المعلنة قد تمثل فقط جزءا من الحقيقة الفعلية للوضع الوبائي.

وعلى صعيد الاستجابة، أرسلت منظمة الصحة العالمية، بتاريخ 20 أغسطس/آب الماضي، 70 ألف جرعة من لقاح "إيرفيبو" إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف حماية العاملين في المجال الطبي وإجراء الاختبارات السريرية اللازمة. وفي الوقت الراهن، لا يخضع لقاح أو علاج فعال للسلالة الجديدة من إيبولا المسماة "بونديبوجيو" لأي ترخيص رسمي، إلا أن بيانات المختبرات تشير إلى أن اللقاح الجديد قد يوفر درجة معينة من الحماية.

وحذرت المديرة الإقليمية للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ماري روزلين بيليزير من أن جمهورية أفريقيا الوسطى أصبحت الآن الأكثر عرضة لخطر انتشار الفيروس، تليها جنوب السودان. وفي غضون ذلك، تعمل شركة أدوية مصرية على تطوير لقاح محتمل ضد السلالة "بونديبوجيو" من الفيروس وسط تسارع التفشي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس تحذيرا في يوم الثلاثاء من أن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، مع مخاوف من امتداده إلى دول أخرى. ودعا البابا ليو رئيس الفاتيكان إلى اتخاذ إجراءات عالمية منسقة للمساعدة في احتواء التفشي الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص.

#جمهورية الكونغو الديمقراطية #فيروس إيبولا #منظمة الصحة العالمية #التفشيات الوبائية #لقاح إيرفيبو #أفريقيا #الأمراض المعدية #الصحة العامة #الطوارئ الصحية #الوقاية من الأمراض

الأكثر قراءة اليوم

كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب

لأول مرة .. الاحتلال يسمح بإدخال زيوت وفلاتر لمركبات غزة

من داخل غزة.. نتنياهو يؤكد استمرار الوجود العسكري والسعي لتجريد حماس من السلاح

استطلاع القناة 13: "الليكود" يوسع نفوذه ويقلب موازين الكتل السياسية

إدارة ترامب تقترب من إعلان نهاية الحرب مع إيران.. وانتشار عسكري أميركي ممتد في الشرق الأوسط

مسلسل "القصة الكاملة".. حكاية "لعبة جهنم" تتصدر التريند العربي

لأول مرة .. إسرائيل تكشف تفاصيل اغتيال مستشار الأسد في طرطوس

الأخبار الرئيسية

شهيدان برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

لأول مرة .. الاحتلال يسمح بإدخال زيوت وفلاتر لمركبات غزة

توني بلير طلب من السلطة حذف كلمة فلسطين من المناهج الدراسية وهكذا رد الرئيس ..

إدارة ترامب تقترب من إعلان نهاية الحرب مع إيران.. وانتشار عسكري أميركي ممتد في الشرق الأوسط

تهديد أممي بمقاضاة إسرائيل بعد هدم منشأة للأونروا وغوتيرش يهدد بمحكمة العدل الدولية ..