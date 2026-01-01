السعودية تطلق النسخة الرابعة من مسابقة التأليف المسرحي برجوة 240 ألف ريال

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية عن إطلاق النسخة الرابعة من مسابقة التأليف المسرحي للعام الجاري 2026، بغرض الكشف عن المواهب الإبداعية الناشئة في مجالات الكتابة المسرحية، وتمكين المؤلفين السعوديين من طرح نصوصهم بتجارب متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على تطور المشهد المسرحي المحلي وتعزيز حضور الإنتاج الوطني.

بدأت المسابقة استقبال المشاركات يوم الأول من سبتمبر الحالي، وتستمر في قبول التسجيلات حتى الأول من أكتوبر 2026. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 240 ألف ريال سعودي، توزع على تسعة فائزين بواقع ثلاثة فائزين في كل مسار من المسارات الثلاثة للمسابقة. تخضع النصوص المشاركة لتقييم لجان تحكيم متخصصة تعتمد معايير محددة ودقيقة في عملية الحكم والاختيار.

تنقسم المسابقة إلى ثلاثة مسارات رئيسية. الأول: مسار الموروث المحلي، وهو مختص بالنصوص التي تستحضر عناصر الثقافة السعودية الأصيلة، سواء كانت مواقع جغرافية أو أساطير شعبية أو لهجات محلية أو حرف يدوية أو مأكولات تراثية، بهدف عكس ثراء الموروث السعودي من خلال رؤى درامية إبداعية جديدة. الثاني: مسار الطفل واليافعين، وينقسم بدوره إلى ثلاث فئات عمرية: الطفولة المبكرة للأطفال بسن خمسة أعوام فأقل، والطفولة المتوسطة من 6 إلى 11 عامًا، واليافعون من 12 إلى 18 عامًا، مع مراعاة الاحتياجات والموضوعات والأساليب المناسبة لكل مرحلة عمرية.

الثالث: المسار العام، وهو مخصص للنصوص التي لا تندرج ضمن معايير المسارين السابقين، مما يتيح للمؤلفين حرية تقديم أعمال متنوعة في مضامينها وأفكارها وأشكالها الفنية، بما يدعم تعدد التجارب الكتابية ويشجع على إبراز أصوات جديدة وروافد إبداعية في حقل التأليف المسرحي.

تمر المشاركات في المسابقة بمراحل متسلسلة. تبدأ باستقبال النصوص رقميًا خلال فترة التسجيل المحددة، ثم تقييم الأعمال من قبل متخصصين، وصولًا إلى اختيار الفائزين والإعلان عن أسمائهم وتكريمهم في حفل ختامي للمسابقة. تعكس هذه المسابقة جهود الهيئة المستمرة في دعم الكتاب المسرحيين وتشجيع إنتاج نصوص سعودية متميزة تسهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية على المستوى المحلي والإقليمي.

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