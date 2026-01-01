طاهي العائلة المالكة يكشف عن أحب أطباق الأميرة ديانا

وكالات /سما/

كانت الأميرة ديانا تميل إلى الأطعمة البسيطة والخفيفة، واحتل الفلفل الحلو المحشو مكانة متميزة على مائدتها، حتى بلغ الحد الذي كانت تطلب فيه من طاهيها تحضيره مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً.

يروي دارين ماكغرادي، الشيف الذي أمضى أكثر من 15 سنة في خدمة مطبخ العائلة المالكة البريطانية، تفاصيل هذا الطبق المفضل وغيره من الوصفات التي كانت الأميرة تعشقها. وأكد ماكغرادي أن "الفلفل الحلو المحشو كان واحداً من أطباقها المفضلة"، موضحاً أنها "ربما كانت تتناوله مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً".

كانت تفضيلات الأميرة ديانا الغذائية تعكس اختيارات صحية متوازنة. لم تكن تتناول لحم البقر بتاتاً، بينما كانت تأكل لحم الضأن بين الحين والآخر عند استضافة الضيوف، لكن معظم خياراتها كانت تنحصر في الأطباق النباتية مثل الفلفل المحشو والباذنجان المحشو، بالإضافة إلى الأسماك.

تتضمن وصفة الفلفل المحشو التي يشاركها ماكغرادي مكونات بسيطة ومتوفرة: الفلفل الحلو وزيت الزيتون والبصل والكوسا والفطر والأوريغانو والملح والفلفل والطماطم والأرز والماء ومرق الدجاج أو الخضراوات والريحان الطازج وجبن البارميزان والموزاريلا. تبرز هذه الوصفة بسهولة إعدادها، وقال ماكغرادي إن طهيها "يعيد دائماً ذكريات سعيدة" لديه.

يتم تحضير الطبق بتفريغ حبات الفلفل من الداخل وخبزها في الفرن، بالتزامن مع طهي خليط الحشوة على الموقد. بعد الانتهاء من الحشوة، توضع داخل الفلفل مع الجبن، ثم يعود الطبق إلى الفرن لدقائق إضافية. تستخدم الوصفة خضراوات صيفية مثل الطماطم والكوسا، والأرز المدمج في الحشوة يغني الطبق عن الحاجة لطبق جانبي إضافي، مما يجعله اختياراً عملياً للعشاء اليومي.

تجاوز اهتمام ماكغرادي بمشاركة وصفات الأميرة الفلفل المحشو. شارك الشيف وصفات لأطباق أخرى كانت تفضلها ديانا، من بينها البطاطس المشوية والسلمون والشوفان المنقوع. بخصوص البطاطس المشوية، كان ماكغرادي يحضرها بطريقة مختلفة عن الوصفة التقليدية، حيث كان يغطيها ببياض البيض وقليل من البابريكا ثم يخبزها بدون إضافة دهون لتحصل على قشرة مقرمشة تتوافق مع تفضيلاتها.

أما السلمون فكانت الأميرة تطلبه بكثرة، حتى أنها كانت تستهلكه مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياً. كان أحد الأطباق المفضلة لديها السلمون المغطى بطبقة مقرمشة من مكسرات الماكاديميا مع الحمضيات والأعشاب وفتات الخبز. كان ماكغرادي يقدمه مرفقاً بالبصل والفلفل الحلو المطهوين، مع إضافة العسل وعصير البرتقال، مما يعطي الطبق نكهة حلوة وحامضة متوازنة.