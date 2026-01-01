كوميديا "المهايطية" السعودية تنطلق على نتفليكس بنجوم الدراما المحليين

وكالات /سما/

الرياض/سما- يصدر الفيلم الكوميدي السعودي "المهايطية" على منصة نتفليكس في الأول من أكتوبر 2026، حاملًا قصة عائلة الذهبي، التي ظلت تُعرّف بالثراء والنفوذ الاجتماعي في العاصمة الرياض، في إنتاج يجمع بين أبرز نجوم الدراما المحلية.

أعلن أبطال العمل عن مشاركتهم في الفيلم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة بتفاصيل الشخصيات التي يجسدونها. يتصدر الفنان راشد الشمراني قائمة الأبطال، محتلًا دور "سلطان الذهبي"، رئيس العائلة الذي اعتاد سماع كلمة "أبشر" قبل إتمام حديثه، والذي نادرًا ما سمع كلمة "لا" موجهة إليه. إلى جانبه الفنانة غادة الملا في دور "العنود الذهبي"، سيدة المجتمع التي ترى في دفتر شيكاتها حلًا نهائيًا لأي نقاش عائلي.

تجسد الفنانة آيدا القصي دور "ريم الذهبي"، العقل المدبر للعائلة التي تخطط وتنفذ بينما يتابع الآخرون خطواتها. الفنان زياد العمري يجسد "بندر الذهبي"، نجم عالمي الطموح يرى أن موضوعه محسوم، فيما تأخذ الفنانة أضواء بدر دور "لولو الذهبي"، الابنة التي تعتبر الموضة قضية وجودية ولا مجال للانتظار في أولوياتها. كل شخصية تسعى بطريقتها الخاصة للحفاظ على بريق اسم العائلة الذهبي.

تدور أحداث الفيلم حول هذه العائلة التي تسعى بكل جهد للظهور بصورة متحكمة في الأمور، رغم سلسلة من المواقف والقرارات الطريفة التي تثير علامات استفهام عديدة. بين إطلالات تعكس البذخ في تفاصيلها الدقيقة وتنافس خفي بين أفرادها، تتكشف جوانب كوميدية عن حياة الطبقة العليا في المجتمع السعودي. الفيلم يطرح السؤال: هل كل ما يلمع ذهبًا فعلًا؟

يأتي الفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، بإنتاج شركة إيديشن. يجمع العمل بين أسماء معروفة في الدراما السعودية والخليجية، مما يعكس اهتمام المنتجين بجودة الأداء التمثيلي. المنصة العملاقة نتفليكس اختارت هذا الإنتاج ليكون حصريًا عليها، مما يشير إلى ثقتها بقيمته الترفيهية والإنتاجية.

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