الحمضيات تعيد تعريف الديكور المنزلي.. من الألوان الهادئة إلى النباتات الحية

وكالات /سما/

تشهد استلهامات الديكور من الحمضيات تطوراً ملموساً هذا العام، حيث تتحول من الألوان الصارخة والنيون الجارف إلى ألوان أخرى أكثر هدوءاً وعمقاً، مع نقوش أقل عدداً لكن أكبر تأثيراً، وحتى نباتات حية فعلية تعيد السكان إلى الطبيعة وتشعرهم بالأنس والقرب من الحياة النباتية.

بدأت الحركة الجديدة مع اتجاه "ديكور الدوبامين" الذي شجع أصحاب المنازل على إحاطة أنفسهم بما يحبونه دون القلق بشأن الانسجام الكامل بين الأشياء. في البداية، اعتمدت على زخارف مبالغ فيها للليمون والبرتقال على كل السطوح وألوان نيون ساطعة وأكسسوارات صاخبة، بهدف إثارة الطاقة والدفء والتفاؤل الطبيعي.

اليوم، مع استمرار هذه الحركة، نضج الاتجاه إلى ما هو أبعد من الطباعات الحرفية والاستوائية المباشرة، متطوراً نحو لمسات مصممة بعناية مثل ديكور الجدران المتقن وأدوات الطاولة الحِرفية والمفروشات الناعمة والأشجار الداخلية القزمية الحقيقية. تحول البريق إلى ألوان محايدة دافئة تحتفظ بدفء الحمضيات دون الصخب السابق.

يعود تاريخ الولع بالحمضيات في التصميم إلى القرن السابع عشر في أوروبا، عندما أيقن الأرستقراطيون الأثرياء قيمة هذه الثمار النادرة وضعوها في "بيوت زجاجية" كرموز للهيبة والبذخ والحيوية. احتفلوا بها تقليدياً في التصاميم الداخلية المستوحاة من ساحل أمالفي الإيطالي المتوسطي.

في التطبيق المعاصر، طورت دور ديكور متعددة ورق جدران بنقوش حمضيات تضفي حيوية على أي غرفة ذات ألوان محايدة. يمكن للمستأجرات أيضاً مواكبة هذه الصيحة عبر ورق الجدران اللاصق القابل للإزالة، مما يوفر المرونة في التطبيق دون التزامات طويلة الأمد.

تشمل الخيارات الحالية قطعاً سيراميكية فريدة مزينة برسوم البرتقال والليمون، تضيف لمسات غير متوقعة على طاولات الطعام أو الرفوف الحائطية. هذه القطع، عندما تأتي من خزافين حرفيين أو فنانين معاصرين، تحول الديكور برؤى فنية متميزة.

استمد الفن المعاصر من الحمضيات أيضاً. الفنان الياباني يوشيهيرو أوكادا يشتهر بقوائم "تيك توك" لإبداعاته التي يحفرها من قشور اليوسفي بأشكال طيور وأسماك وحيوانات مذهلة. قبله، استعار كبار الفنانين مثل سيزان وماتيس الحمضيات في أعمالهم. في القرن التاسع عشر، ركزت الحركة الانطباعية على تصوير البرتقال والليمون لإبراز أشكالهما وألوانهما الفريدة. واصل القرن العشرين هذا التقليد؛ رسم بيكاسو لوحة تكعيبية بعنوان "الحياة الساكنة مع البرتقال"، وصورت فريدا كاهلو برتقالة مقطعة بطريقة غريبة استنتج النقاد أنها تعبير رمزي عن ذاتها بعد حادثة حافلة. حتى الفن الآسيوي القديم احتفل بالحمضيات، وهذا الإرث يستمر اليوم عبر لوحات فنانين معاصرين.

تتراوح الألوان المستخدمة بين برتقالي خفيف يلفحه نور الشمس، وأصفر ذهبي ناعم، وليمون حاد، وخردل، ويوسفي. هذه الظلال تنعش الديكور وتملأه طاقة وتقرب السكان من الطبيعة. بغض النظر عن نمط المنزل—بسيط أم انتقائي أم عتيق أم متوسطي—تناسب هذه الألوان جميع المساحات، وتخلق تبايناً سهلاً عند إقرانها بأبيض ناصع أو بيج دافئ أو أزرق عميق. بدل طلاء جميع الجدران، يترجم الاتجاه عبر تلوين سطوح محددة تصير نقطة مركزية، أو المفروشات الناعمة مثل الوسائد والسجاد والستائر بألوان سادة أو أنماط نباتية وهندسية.

زراعة أشجار الحمضيات القزمة داخل المنزل تسمح لعشاق النباتات باستعادة ألق البيوت الزجاجية الأوروبية القديمة. الأنواع الشائعة تشمل الليمون الحامض واليوسفي والبرتقال الذهبي، شريطة توفير احتياجاتها: حوالي 6 إلى 8 ساعات من الضوء الشمسي المباشر يومياً مع إضافة أضواء نمو حسب الحاجة، تربة طينية رملية جيدة التصريف، مستويات رطوبة ثابتة دون إفراط مائي، وتسميد روتيني بأسمدة خاصة بالحمضيات.

نظراً لافتقار البيئات الداخلية للملقحات الطبيعية مثل النحل والرياح، يجب تلقيح الأزهار يدوياً بفرشاة صغيرة أو قطن، مع الحفاظ على درجات حرارة تتراوح بين 15 و29 درجة مئوية وحماية الأشجار من البرد لضمان النمو والحصاد المستمر طوال العام.

تتغير نوتات العطور المنزلية أيضاً نحو روائح الطبيعة. تحل النفحات الخضراء والعشبية التي تذكر بالحديقة، وعلى رأسها الحمضيات. لويزة الليمون، على سبيل المثال، توفر شعوراً بالانتعاش الفائق عند تبخير المنزل بهذا الزيت العطري، خاصة عند استقبال الضيوف.