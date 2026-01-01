هيرنانديز ولاجامي يخضعان لفحوصات أشعة بعد إصابات في «الكلاسيكو»

وكالات /سما/

الرياض/سما- يجري لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ثيو هيرنانديز وعلي لاجامي، فحوصات بالأشعة الخميس للوقوف على حالتيهما الصحيتين بعد تعرضهما لإصابات في المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الأهلي يوم الثلاثاء.

أظهرت الفحوصات الطبية الأولية تضرر هيرنانديز، الظهير الأيسر، في العضلة الضامة، فيما أصيب لاجامي، المدافع، في عضلة الفخذ الخلفية. وقد خضع الأخير لجلسة علاجية بعد المباراة داخل عيادة المركز الطبي بـ«الماجدية» التدريبي.

شارك اللاعبان منذ انطلاقة المباراة وخرجا في تبديلتين إجباريتين بسبب الإصابات. وتسبب غيابهما المحتمل في بث قلق في صفوف الفريق قبل موجهة الشباب المقررة يوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

استقبلت العيادة الطبية أيضًا المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك لتلقيه الرعاية بعد شعوره بآلام في الركبة.

جاءت الإصابات بعد يوم واحد من فوز الهلال على الأهلي 3-0 في لقاء الكلاسيكو. وعاد الفريق إلى برنامج تدريباته الأربعاء استعدادًا لمواجهة الشباب في الجولة المقبلة.

يتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية في بطولة روشن السعودي، بعد فوزه على فريق الفيصلي والفيحاء والخليج والأهلي بالتوالي.

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