جاك أوكونيل: من تجسيد الشخصيات المعقدة إلى نجومية عالمية

وكالات /سما/

يعتبر جاك أوكونيل أحد أبرز الممثلين البريطانيين المعاصرين، وقد حقق حضوراً فنياً متميزاً من خلال مشاركاته في أعمال سينمائية متنوعة تجمع بين الدراما والإثارة والتاريخ. استطاع من خلال موهبته وأدائه المميز أن يلفت انتباه صناع الأفلام والناقدين والجمهور على السواء.

تميز أوكونيل بقدرته على تجسيد شخصيات مركبة وغامضة تتسم بعمق نفسي واضح، ويقدم أدواره بكثافة عالية تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الشخصيات التي يجسدها. لا يقتصر تفاني الممثل على الأداء التمثيلي فحسب، بل أظهر براعة في مجالات فنية أخرى، حيث أتقن الرقص الأيرلندي التقليدي وعزف آلة البانجو، وظف هذه المهارات بحرفية في عدد من أعماله الحديثة. نال جهوده استحسان الأكاديميات الفنية، وحصل على جوائز مرموقة من بينها جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) وجوائز غوثام.

شارك أوكونيل في فيلم Unbroken الصادر عام 2014، من إخراج أنجلينا جولي، حيث جسد دور العداء الأولمبي الأمريكي الحقيقي لويس زامبريني خلال الحرب العالمية الثانية. يتابع الفيلم رحلة زامبريني المحفوفة بالمخاطر، ويسلط الضوء على صموده وقوته النفسية الاستثنائية وإصراره على الحياة رغم ظروف المعسكر الجحيمية حتى انتهاء الحرب وعودته إلى بلاده.

أما في الدراما البريطانية، ظهر أوكونيل في فيلم صدر عام 2013 من إخراج ديفيد ماكنزي، في دور شاب عنيف يدعى إريك لوف يبلغ من العمر 19 سنة، يُنقل إلى سجن للبالغين بسبب خطورته الشديدة. داخل أسوار السجن يواجه والده المسجون منذ زمن، ويقابل معالجاً متطوعاً يسعى لمساعدته على التحكم في غضبه. استند الفيلم إلى خبرات حقيقية عاشها كاتب السيناريو جوناثان آسر خلال عمله معالجاً في سجن واندزورث البريطاني. الفيلم ضم إلى جانب أوكونيل الممثلين بن مندلسون وروبرت فريند.

في مجال الإثارة والدراما النفسية، قدم أوكونيل أداء قوياً في فيلم Money Monster الأمريكي الصادر عام 2016 من إخراج جودي فوستر. جسد فيه دور المستثمر الغاضب كايل بدويل، الذي فقد ثروته جراء نصيحة مالية سيئة. ينقلب الوضع عندما يقرر بدويل احتجاز مقدم برنامج مالي شهير (دوره جورج كلوني) كرهينة حية على الهواء مباشرة. يدخل الاستوديو حاملاً سترة متفجرات، مجبراً المذيعة وفريق الإنتاج (جوليا روبرتس من بينهم) على الكشف عن أسرار مؤامرة مالية ضخمة في وول ستريت. تتصاعد الأحداث بتوتر مستمر كاشفة عن الفساد المالي الكامن خلف النظام.

وفي مشروع سينمائي أكثر حداثة، ظهر أوكونيل في فيلم Sinners، وهو عمل درامي تاريخي من نوع الرعب صدر عام 2025 من إخراج وتأليف وإنتاج رايان كوغلر. يشارك في البطولة إلى جانب مايكل بي جوردان. تدور أحداث الفيلم في دلتا المسيسيبي عام 1932، حيث تواجه الشخصيات خطراً غامضاً يتمثل في مخلوقات خارقة تنجذب للمواهب النادرة في المنطقة، خاصة عازف بلوز شاب. يتطور الفيلم تدريجياً ليكشف عن تشابه مرعب بين أساليب القمع العنصري البشري والخطر الخارق، طارحاً سؤالاً عميقاً حول الشر الحقيقي الذي يهدد البشرية.

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