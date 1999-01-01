غاي بيرس.. الممثل الأسترالي الذي فرض تنوعه الفني على السينما العالمية

وكالات /سما/

يتصدر الممثل الأسترالي البريطاني غاي بيرس قائمة نجوم السينما العالمية الذين فرضوا أنفسهم من خلال التنوع الفني والقدرة على تجسيد شخصيات معقدة ومختلفة، ما أهّله ليكون نجم فيلم الافتتاح في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعام 2026.

عرّف بيرس نفسه خلال عقود من العمل في السينما بأنه ممثل لا يتقيد بنوع واحد من الأدوار، فجسّد شخصيات رومانسية ودرامية وشريرة وغامضة وتاريخية، محققاً تقديراً عالياً من النقاد والجمهور على حد سواء. وعلى رغم مشاركته في أفلام تجارية كبيرة الإنتاج، ظل وفياً للأفلام المستقلة التي سمحت له بتقديم شخصيات أكثر تعقيداً وعمقاً فنياً.

وُلد بيرس وتطورت مسيرته ليصبح واحداً من الممثلين الذين يجمعون بين الحضور السينمائي القوي والتنوع الفني المستمر. واستطاع الحفاظ على مكانته في السينما العالمية من خلال اختياراته الدقيقة للأدوار وأدائه المميز الذي يتسم بالهدوء والدقة في التجسيد.

وقد شهدت حياته الشخصية ارتباطات عاطفية متعددة. تزوج من عالمة النفس كيت ميستيتز وأمضى معها 18 عاماً قبل انفصالهما في عام 2015، ووصفها بأنها "أعظم حب" في حياته. وارتبط لاحقاً بالممثلة الهولندية كاريس فان هوتن، التي أنجب منها طفلهما "مونتي".

رسّخ بيرس مكانته كممثل قادر على تجسيد الأدوار المركبة من خلال فيلم "Memento" الذي تدور أحداثه حول ليونارد شيلبي، محقق مطالبات تأمين سابق يعاني من فقدان الذاكرة التقدمي بعد تعرضه لضربة قوية على رأسه أثناء محاولته التصدي لمهاجمين اعتدوا على زوجته وقتلوها. وقد أظهرت هذه الدراما النفسية قدرة الممثل على الغوص في أعماق شخصية معقدة ومحطمة.

في فيلم "خطاب الملك" (The King's Speech)، جسّد بيرس دور الأمير إدوارد، الشقيق الأكبر للأمير ألبرت الذي يصبح الملك جورج السادس (الدور الذي أدّاه كولين فيرث). وتركز القصة على لحظة تاريخية حاسمة عندما يتنازل إدوارد عن العرش بسبب إصراره على الزواج من المرأة الأمريكية المطلقة واليس سميث، ما يضع شقيقه الأخير في مواجهة مصيره المفاجئ.

واتخذ بيرس دوراً مختلفاً تماماً عندما لعب شخصية الشرير الرئيسي ألدريتش كيليان في فيلم "Iron Man 3". وتكشف القصة أن كيليان التقى بتوني ستارك في حفلة ليلة رأس السنة عام 1999 وحاول عرض أفكاره عليه، لكن ستارك سخر منه وتركه ينتظره على السطح عبثاً. استغل كيليان هذا الرفض ليؤسس منظمة (AIM) ويطور فيروس "إكستريميس"، تقنية تمنح البشر قدرات تجديد خرافية لكنها قد تؤدي للانفجار إذا لم يتحملها الجسم.

اختبر بيرس أيضاً مجالات الخيال العلمي من خلال فيلم "The Time Machine" (2002)، حيث جسّد دور العالم والمخترع ألكسندر هارتدجن الذي يسعى لإثبات إمكانية السفر عبر الزمن. يقوم ألكسندر باختراع آلة زمن بهدف العودة للماضي وإنقاذ حياة خطيبته، لكنه يدرك حقيقة علمية مؤلمة، وهي أن الماضي لا يمكن تغييره لأنه السبب الأساسي الذي دفعه لاختراع الآلة. فيقرر الذهاب إلى المستقبل بحثاً عن إجابات، فتنقله الآلة 800 ألف سنة إلى الأمام.

بالإضافة إلى هذه الأدوار البارزة، شارك بيرس في أفلام عديدة أخرى ترسخ مكانته في السينما العالمية، من بينها "L.A. Confidential"، التي أتاحت له فرصة العمل ضمن فريق عمل محترف في واحد من أفضل أفلام الجريمة. وظّف بيرس طوال مسيرته الممتدة لعقود استراتيجية اختيار أدوار توازن بين التحديات الفنية والتأثير الجماهيري، ما جعله استثناءً بين الممثلين الذين نجحوا في الحفاظ على احترام الوسط الفني والجمهور العام في آن واحد.

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