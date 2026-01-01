أعراض الحمل في الثلث الأول.. دليل أسبوع بأسبوع

وكالات /سما/

يمر جسم الحامل خلال الثلث الأول من الحمل، الممتد من الأسبوع الأول إلى الأسبوع الثالث عشر، بأسرع فترات التحول والتطور الفسيولوجي. وتُحدِث القفزات الهرمونية الكبيرة وخاصة ارتفاع هرموني الإستروجين والبروجسترون تغييرات واسعة في الجسد تهدف إلى تهيئة البيئة المثالية لنمو الجنين.

تختلف شدة أعراض الحمل وتوقيتها اختلافاً كبيراً من امرأة إلى أخرى، بل تختلف من حمل لآخر لدى الحامل نفسها. قد تظهر بعض العلامات الأولى حتى قبل غياب الدورة الشهرية، بينما يتأخر بعضها الآخر عدة أسابيع. لا داعي للقلق إن لم تشعري بأي أعراض في البداية، فقد يستغرق ظهورها وقتاً إضافياً.

يحسب الطبيب موعد الولادة المتوقع من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، لذا يبدأ الأسبوع الأول مع بداية هذه الدورة قبل الحمل الفعلي. في هذه المرحلة، قد تعانين أعراض ما قبل الحيض المعتادة: النزيف والتقلصات وألم الثدي وتقلبات المزاج.

تحدث الإباضة عادة خلال الأسبوع الثاني، حيث يطلق المبيض بويضة ناضجة تنتقل عبر قناة فالوب لتنتظر الإخصاب. لا تشعر كل النساء بأعراض التبويض، لكن قد تعاني بعضهن ألماً خفيفاً في أسفل البطن وحساسية في الثدي وإفرازات لزجة وارتفاعاً طفيفاً في درجة حرارة الجسم الأساسية.

في الأسبوع الثالث، تنغرس البويضة المخصبة في بطانة الرحم. قد تعاني بعض النساء تقلصات خفيفة أو نزول بقع دم خفيفة تُعرف بنزيف الانغراس. يجب استشارة الطبيب فوراً عند حدوث نزيف حاد أو ألم شديد، لأن هذا قد يشير إلى حمل خارج الرحم.

قد تظهر نتيجة اختبار الحمل المنزلي إيجابية في الأسبوع الرابع. يبدأ ألم الثدي، وهو من أوائل علامات الحمل لدى البعض، في التسبب بعدم الراحة عند ارتداء حمالة الصدر. قد تشعر بعض النساء بزيادة في حاسة الشم أو التذوق، والتعب والإمساك والانتفاخ والتقلبات المزاجية. لا تقلقي إن لم تظهر عليك أي أعراض حتى الآن.

مع الأسبوع الخامس، قد تسبب التقلبات المزاجية الناتجة عن التغييرات الهرمونية مشاعر متضاربة: تنتقلين من السعادة إلى الاكتئاب أو الغضب دون سبب واضح. تظهر أيضاً أعراض أخرى مثل التعب وألم الثدي وحتى الغثيان.

يُعتبر الأسبوع السادس من أصعب الفترات بالنسبة لكثير من الحوامل، حيث يبدأ غثيان الصباح الذي قد يستمر حتى الثلث الثاني من الحمل. تزيد حاسة الشم القوية من حدة الغثيان وتسبب رغبات شديدة في أطعمة محددة والنفور من أخرى. يمكن التعامل معه بتناول وجبات أصغر وأكثر تكراراً، واستهلاك الزنجبيل، وارتداء أساور الضغط على نقاط الوخز، وتجنب الأطعمة المسببة للغثيان والتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف.

تُعتبر كثرة التبول من الأعراض المبكرة الشائعة، وتنتج عن عدة عوامل: هرمون الحمل hCG، وزيادة السوائل في الجسم، وعمل الكليتين بجهد إضافي للتخلص من الفضلات، وضغط الرحم المتنامي على المثانة. احرصي على الذهاب إلى الحمام بشكل متكرر دون القلق.

بحلول الأسبوع الثامن والتاسع، تظهر معظم أعراض الحمل بكامل قوتها: الغثيان وألم الثدي والتعب وكثرة التبول والتقلبات المزاجية والانتفاخ. تشمل الأعراض غير المعتادة الأخرى زيادة إفراز اللعاب في الفم، التي قد تستمر حتى نهاية الثلث الأول. يُعتبر الصداع شائعاً أيضاً ويعود جزئياً إلى التغييرات الهرمونية.

تؤثر هرمونات الحمل على الجهاز الهضمي بجعل حركة الأمعاء أبطأ من المعتاد. قد تعانين الإمساك والغازات الزائدة بالإضافة إلى غثيان الصباح. استشيري مقدم الرعاية الصحية بشأن ملينات البراز إذا احتجتِ إلى ذلك.

قد تلاحظين إشراقة مميزة على بشرتك خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لكن من الشائع أيضاً ظهور حب الشباب نتيجة التغييرات الهرمونية. كما قد تلاحظين ازدياداً تدريجياً في حجم الثديين والبطن أسبوعاً بعد أسبوع.

يُسبب ازدياد حجم البطن آلاماً وتقلصات حولها. قد يكون ألم الرباط المستدير هذا مزعجاً أو مؤلماً للغاية. قد تلاحظين أيضاً إفرازات شفافة، وهي إشارة طبيعية إلى أن جسمك يحاول التخلص من البكتيريا.

يزداد حجم الدم بحوالي 50 في المئة خلال فترة الحمل. قد تعانين من ظهور أوردة ملحوظة على الجلد، خاصة لدى الحوامل ذوات البشرة الفاتحة.

مع اقتراب نهاية الثلث الأول، تختفي العديد من الأعراض المبكرة. قد تلاحظين شعوراً بالدوار خلال اليوم، وهو ناتج عن التغييرات الهرمونية وانخفاض تدفق الدم وضغطه. للتخفيف من هذه الأعراض، احرصي على تناول كميات كافية من الماء وتغيير طريقة جلوسك ببطء.

يتمثل التعامل الذكي مع أعراض الثلث الأول من الحمل في فهم طبيعة هذه التغييرات وتعديل نمط الحياة اليومي للتخفيف منها. يضمن هذا النهج لك ولجنينك بداية صحية وآمنة. قبل تطبيق أي نصيحة أو علاج، استشيري دائماً طبيباً متخصصاً لضمان سلامتك وسلامة جنينك.