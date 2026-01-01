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سيارات كهربائية

خبر : بولستار 4.. سيارة رياضية كهربائية بتصميم عملي وزجاج خلفي

الخميس 03 سبتمبر 2026 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بولستار 4.. سيارة رياضية كهربائية بتصميم عملي وزجاج خلفي



وكالات /سما/

كشفت شركة بولستار السويدية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية عن طراز 4 SUV الجديد للعام 2027، وهو نموذج يجمع بين خصائص سيارات الرياضة متعددة الاستخدامات والستيشن واجن الفاخرة. يأتي الطراز الجديد ليعالج التحديات التي أثارتها نسخته السابقة الكوبيه، لا سيما إعادة النافذة الزجاجية الخلفية التقليدية التي تعزز من عملانية السيارة وراحة القيادة.

تتميز بولستار 4 بتحسينات تصميمية في الجزء الخلفي تجعل الاستخدام اليومي أكثر سهولة وعملية. السيارة مزودة بسقف زجاجي بتقنية إلكتروكرومي يسمح للركاب بالتحكم في كمية الضوء النافذ للمقصورة عبر الشاشة المركزية، مما يوفر مرونة في التحكم بمستويات الإضاءة والتظليل حسب الحاجة.

جاءت السيارة مزودة بميزات تقنية حديثة تعزز من الراحة والفعالية. تتضمن هذه الميزات وضع المخيم الذي يتيح استخدام بطارية السيارة لتشغيل التكييف والإضاءة والمعدات الخارجية أثناء التخييم، بالإضافة إلى خاصية الشحن العكسي التي تدعم تزويد الأجهزة الخارجية بالطاقة بقدرة تصل إلى 3.3 كيلوواط.

تطرح بولستار طراز 4 بخيارين مختلفين من منظومات الدفع يعتمدان على بطارية بسعة 100 كيلوواط/ساعة. يتمكن المحرك المزدوج من تحقيق مدى قيادة يصل إلى 600 كيلومتر، بينما يصل مدى المحرك الفردي إلى 630 كيلومتراً وفقاً لمقياس الاستهلاك الأوروبي WLTP.

تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة 200 كيلوواط على التيار المباشر، مما يسمح بشحنها من 10% إلى 80% في حوالي 30 دقيقة فقط. هذه السرعة في الشحن تجعلها مناسبة للرحلات الطويلة والاستخدام اليومي المكثف.

يُمثل هذا الطراز عودة قوية لفئة السيارات الفاخرة ذات التصميم الطويل والعملي بهيئة حديثة وكهربائية بالكامل. الجمع بين النافذة الخلفية المستعادة وزيادة المساحات الداخلية والميزات الموجهة للتخييم والسفر يجعل بولستار 4 خياراً عائلياً عملياً وجذاباً، يتنافس بقوة في الأسواق العالمية التي تبحث عن بدائل عملية بعيداً عن سيارات SUV التقليدية المرتفعة.

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