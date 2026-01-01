الأسود يهيمن على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان فينيسيا 2026

وكالات /سما/

فينيسيا/سما- انطلقت فعاليات النسخة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي على جزيرة ليدو الإيطالية بحفل افتتاح حمل بصمات الفخامة والأناقة، حيث تألقت النجمات في تصاميم راقية عكست توازناً محسوباً بين الجرأة والرقّة.

فرض اللون الأسود سيطرته على الخيارات الأولى للنجمات، مرفوقاً بدرجات لونية أخرى تراوحت بين الأحمر الجريء والفضي البرّاق والورديّ الناعم. شكّلت السجادة الحمراء منصة لعرض المهارات التصميمية للدور العالمية البارزة التي فضّلتها النجمات.

ظهرت أليساندرا أمبروسيو بفستان أسود بقصة ضيقة بتفاصيل كورسيه محددة عند الصدر وياقة قلب، زينته الثنيات الدقيقة على النسيج. اختارت مجوهرات ماسية ناعمة من عقد رفيع وأساور وأقراط، مما أضفى مزيداً من البريق على التصميم الطويل المنسدل حتى الأرض.

اختارت أمل كلوني فستاناً أسود من توم فورد بروح كلاسيكية، تميز بقصة مستقيمة ونسيج مجعد واضح مع حمالات رفيعة تنسل بمحاذاة الجسم. حملت حقيبة سوداء مستطيلة بجانب مجوهرات رقيقة لامعة، وظهرت بجوار جورج كلوني الذي ارتدى بدلة توكسيدو سوداء في تنسيق متناغم.

خروجاً عن موجة الأسود، اختارت بيانكا بالتي فستاناً بلون فاتح من ميغمون بقصة كورسيه محددة عند الخصر والصدر. انسدل الفستان في تنورة طويلة مزينة بدرابيه ناعم، فيما الذيل الطويل الممتد على السجادة منح الإطلالة طابعاً ملكياً، واكتملت بعقد من الأحجار الملونة.

اختارت كلير فوي اللون الأحمر في فستان من بوتيغا فينيتا بقصة مستقيمة وفتحة صدر ناعمة. عقدة عند الخصر خلقت تأثيراً منحوتاً حول منطقة الوسط، وأضافت قفازات جلدية حمراء طويلة لمسة عصرية. تزينت بعقد ماسي رفيع وأقراط متناسقة.

ظهرت جريتا سكارانو بفستان برغندي داكن من أرماني بريفيه بياقة قلب بدون أكمام وتفاصيل بارزة عند الصدر. انسدل التصميم بخط ضيق قليل الاتساع من أسفل، وأضفى النسيج المخملي فخامة ودفء، وأكملت الإطلالة بعقد ذهبي مع حجر أصفر نابض بالحياة.

حملت نينا دوبريف فستاناً من أرماني بريفيه ضيقاً يلتف حول القوام برشاقة، مرصع بالترتر الذي منح البريق والتألق. طبقة شفافة طويلة بدرجة أخضر زيتوني انطلقت من الخصر وشكلت ذيلاً على السجادة. اقتصرت المجوهرات على أقراط ماسية.

اختارت ريبيكا دونالدسون إطلالة فضية براقة بفستان طويل بقصة مستقيمة وفتحة صدر مباشرة. غطى الترتر المعدني المتلألئ سطح الفستان بكامله، وانسدلت التنورة بخط عمودي حتى الأرض. أكملت الإطلالة بعقد ماسي رقيق وأساور وأقراط متناسقة.

خطفت تاتيانا كورساكوفا الأنظار بفستان يجمع بين الأبيض والأسود. جاء الجزء العلوي أبيض بتصميم ضخم غير متماثل يشبه زهرة منحوتة تلتف حول كتف واحد، بينما تنورة سوداء ضيقة طويلة تنتهي بذيل ممتد على الأرض. نسقت معه حزاماً براقاً يحدد الخصر مع تفاصيل شفافة، وعقد تشوكر عريض مرصع يعزز سحر الإطلالة.

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