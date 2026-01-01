جروك يتولى تحكم وظائف تسلا الصوتية.. 116 أمراً جديداً وانقسام بين السيارات

وكالات /سما/

أطلقت شركة تسلا التحديث الصيفي لعام 2026 (النسخة 2026.26.6.5)، الذي رفع قدرات المساعد الذكي جروك بشكل ملحوظ. تطور المساعد الصوتي من كونه أداة للإجابة عن الاستفسارات البسيطة إلى نظام تحكم رئيسي يدير وظائف السيارة الأساسية بالأوامر الصوتية وحدها، دون الحاجة لملامسة الشاشة المركزية أو أزرار التحكم الفيزيائية.

في اختبار موسع أجرته منصة Drive Tesla Canada، خضع المساعد جروك لـ 170 أمر صوتي متنوع. تمكّن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي من تنفيذ 116 أمر بنجاح، ما يمثل نسبة 68% من إجمالي الاختبارات دون الحاجة إلى تدخل السائق. شملت الأوامر المُنفذة بنجاح طي المرايا الجانبية، تشغيل ماسحات الزجاج بأقصى سرعة، تعديل درجة حرارة المقصورة، فتح تطبيق القيادة الذاتية، وفتح صندوق القفازات.

يتاح تفعيل المساعد الصوتي الجديد لمستخدمي معالجات AMD من خلال ثلاث طرق: نداء "Hey Grok" المباشر، الضغط المطول على زر الصوت في عجلة القيادة، أو تفعيله من تطبيقات الشاشة الرئيسية. غير أن هذه القفزة التكنولوجية لم تأتِ بلا ثمن على صعيد التوازن بين الأجيال المختلفة من السيارات.

حالة من "الاستبعاد" التقني تواجه الآلاف من مالكي سيارات تسلا الأقدم. اقتصار المميزات التشغيلية الجديدة على المعالجات الحديثة يُبرز سرعة تقادم المكونات الصلبة في السيارات الكهربائية الحديثة. هذا التطور يجعل القوة المعالجية معياراً أساسياً سيُؤثر على قيمة السيارات المستعملة، فالسيارات ذات المعالجات القديمة ستفقد إمكانية الوصول إلى ميزات البرامج المستقبلية.

يمثل تحول جروك من مجرد ميزة ترفيهية إلى أداة أساسية في القيادة اليومية خطوة ذكية على الصعيد الأمني، حيث يقلل من تشتت السائق عن الطريق خلال القيادة العادية أو الذاتية. إلا أن هذا التطور يطرح تساؤلات حول مستقبل واجهات التحكم الفيزيائية والأزرار التقليدية في السيارات الحديثة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على المساعدات الصوتية في إدارة العمليات الحيوية أثناء القيادة.

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