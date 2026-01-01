لي أوتو تطرح ميجا هوم الكهربائية برحلة تصل إلى 710 كيلومتر

وكالات /سما/

أطلقت شركة لي أوتو الصينية رسمياً الجيل الثاني من سيارتها الكهربائية تحت التسمية الجديدة ميجا هوم، وحددت سعرها بـ 509,800 يوان صيني ما يعادل نحو 75 ألف دولار أمريكي، مع بدء عمليات التسليم للمشترين خلال الأسبوع الجاري.

تتميز ميجا هوم بمجموعة من التحديثات الجوهرية في التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية وأنظمة القيادة الذكية وأداء الهيكل. وتأتي السيارة بأبعاد تبلغ 5.355 متر طولاً و1.965 متر عرضاً و1.85 متر ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات بطول 3.3 متر، وتتوفر بخمسة ألوان للهيكل الخارجي.

على الصعيد الخارجي، حصلت السيارة على عناصر جديدة في الواجهة الأمامية ومصابيح بتقنية ADB المتقدمة ومقابض أبواب شبه مخفية وأبواب كهربائية وجنوط قياس 18 إنش. وشملت التحديثات أيضاً إعادة تصميم الجزء الخلفي مع خفض موضع المصابيح الخلفية وتوسيع مساحة الزجاج الخلفي.

أما المقصورة الداخلية فتتسم بشاشة OLED بانورامية بقياس 29 إنش بدقة 6K تعمل بشريحتي ماهي M100 بقوة حوسبة إجمالية تبلغ 2,560 TOPS، مع إزالة شاشة LCD التي كانت موجودة على عجلة القيادة في النسخة السابقة.

تضم المقصورة أربعة مقاعد بتصميم جديد توفر وضعية انعدام الجاذبية في الصفين الأول والثاني، بينما يمكن تدوير مقاعد الصف الثاني بشكل متدرج لمواجهة بعضها. وتتوفر تدفئة في 31 نقطة ونظام تدليك من 18 نقطة، مع تدفئة وتهوية مخصصة لمقاعد الصف الثالث، إضافة إلى شاشة OLED متحركة قياس 21 إنش بدقة 4K وثلاجة سعة 10 لترات ونظام صوتي من 33 سماعة وطاولة متعددة الاستخدامات.

يعتمد نظام الدفع على محركين كهربائيين بدفع كلي، حيث ينتج المحرك الأمامي قوة 208 أحصنة والخلفي 346 حصاناً، لتصل القوة الإجمالية إلى 554 حصاناً. وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم ثلاثية الخلايا من CATL بسعة 108 كيلوواط/ساعة توفر مدى كهربائياً يصل إلى 710 كيلومترات.

جُهزت ميجا هوم بأربعة مستشعرات ليدار ونظام تعليق هوائي ثنائي الحجرات ونظام توجيه إلكتروني متقدم مع توجيه للعجلات الخلفية بزاوية تصل إلى 7 درجات، ما يقلل نصف قطر الدوران إلى 5.5 متر فقط. وتتوفر أيضاً وظيفة خاصة تخفض أحد جانبي السيارة بمقدار 30 ملم خلال ثانيتين لتسهيل دخول وخروج الركاب.

من المقرر أن تطرح لي أوتو نسخة بمقود على الجهة اليمنى في أسواق إقليمية تشمل هونغ كونغ وماكاو وتايلاند بحلول نهاية سنة 2026.

وقد قارن مؤسس الشركة لي شيانغ هذا الطراز الجديد خلال الأسبوع الماضي بأول هاتف آيفون، مشيراً إلى أهمية الابتكار الذي تمثله السيارة في قطاع النقل الكهربائي.

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