ريكسوس تعلن افتتاح أول منتجع لها بمفهوم الإقامة الشاملة في تايلاند

بانكوك /سما/

افتتاح تاريخي في ماي خاو فوكيت، يُقدّم تجربة ترفيهية غامرة، وفخامة استثنائية على شاطئ البحر، وتجربة العلامة التجارية المُميّزة للإقامة الشاملة والحصرية

أعلنت شركة "أنيسمور" اليوم، إحدى أسرع شركات الضيافة نمواً في قطاع الفنادق ونمط الحياة، بالتعاون مع سنترال جروب كابيتال، الذراع المُتخصّص في إدارة صناديق الاستثمار التابعة لمجموعة سنترال، واحدة من أبرز مجموعات الأعمال في تايلاند، عن توقيع اتفاقية لتطوير منتجع "ريكسوس ووتر وورلد فوكيت"، في خطوة تُمثّل أول ظهور لعلامة ريكسوس، الرائدة في مفهوم الإقامة الشاملة كلّياً، في السوق التايلاندية. ومع نقل مفهوم ريكسوس المُميّز للإقامة الفاخرة الشاملة إلى وجهة جديدة، تؤكّد هذه الاتفاقية تركيز "أنيسمور" على مواصلة التوسّع في آسيا باعتبارها إحدى المناطق الرئيسية للنمو ضمن منصتها المُتخصّصة في قطاع الضيافة الشاملة. ومن المُقرّر أن يُعاد افتتاح المنتجع، الذي تُديره "أنيسمور" حالياً، تحت إسم "ريكسوس ووتر وورلد فوكيت" في أوائل عام 2028، بعد تنفيذ عملية تجديد شاملة. وسينضمّ المنتجع إلى محفظة العلامة التجارية المُتنامية، بما يُعزّز حضورها الإقليمي إلى جانب عدد من الوجهات الجديدة المُرتقبة، بما في ذلك "ريكسوس فو كوك فيتنام"، المُقرّر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

تمثّل تايلاند محطّة مُهمّة في توسّع علامة ريكسوس في آسيا، إذ تُعدّ فوكيت خياراً مثالياً لتقديم نموذج العلامة القائم على الإقامة الشاملة كلّياً والتجارب المُتكاملة. وباعتبارها أحد أبرز وجهات الترفيه العالمية مكانة في المنطقة، تجمع الجزيرة بين جاذبية عالمية قوية ومزيج متنوّع من الثقافة والشواطئ والمطاعم وبرامج الترفيه. ويقع منتجع "ريكسوس ووتر وورلد فوكيت" على الشواطئ الهادئة لماي خاو، الواقعة في منطقة ثالانغ بجزيرة فوكيت، تايلاند، على مقربة من شاطئ باتونغ وشاطئ بانغ تاو ومدينة فوكيت القديمة ذات الطابع الثقافي المُميّز، ليقدّم إضافة جديدة إلى مشهد الضيافة في الوجهة. يستمدّ المنتجع إلهامه من جوهر الضيافة التركية، مُسترشداً بفلسفةٍ متوازنة تجمع بين الفخامة والحيوية والتجارب المُلائمة للعائلات، لتقديم إقامة استثنائية للضيوف من مُختلف الأعمار. ويُمثّل هذا المشروع بداية فصل جديد في قطاع الضيافة في الجزيرة، حيث يجمع بين الفخامة القائمة على التجربة، والإقامات الغنية بالترفيه، ومفهوم مُبتكر للإقامة الشاملة كلّياً، صُمّم خصيصاً للمُسافرين الباحثين عن الإثارة والترفيه دون عناء.

يضمّ المنتجع أكثر من 600 غرفة وجناح، إلى جانب مجموعة مُختارة من 5 مطاعم ومقاهٍ مُتميّزة، مع حديقة مائية مُتكاملة تُعدّ معلماً بارزاً في المنطقة. ومن المنتظر أن يُصبح المنتجع واحداً من أكبر وأبرز وجهات الضيافة حيوية وتميّزاً في فوكيت. وقد صُمّم المنتجع بعناية ليتناغم مع محيطه الطبيعي الساحر، ويوفّر مجموعة متنوّعة من المساحات المُشتركة المُخصّصة للاسترخاء والأنشطة والتواصل الاجتماعي، بما يعكس التزام ريكسوس بابتكار بيئات تحتضن تجارب غامرة تُلبّي تطلّعات المُسافرين الأفراد والعائلات على حدٍّ سواء.

سيستمتّع الضيوف ببرنامج مُتكامل من الأنشطة والتجارب، صُمّم بعناية لإضفاء لمسة من الفخامة على تجربة الإقامة الشاملة كلّياً في منتجع ريكسوس. في قلب المنتجع، تبرز الحديقة المائية الواسعة لتُشكّل وجهة سياحية مُتكاملة بحدِّ ذاتها، حيث توفّر تجارب ترفيهية غامرة ومليئة بالحماس للضيوف من مُختلف الأعمار، فمن أحواض السباحة ومناطق الاسترخاء على الشاطئ، إلى الأنشطة الرياضية المُصمّمة بعناية، وجلسات الاسترخاء، وبرنامج حافلٍ بالعروض والفعاليات الترفيهية الحيّة، صُمّمت كل تجربة بعناية فائقة لتمنح الضيوف لحظات استثنائية لا تُنسى. ومع حلول المساء، تنبض أجواء المنتجع بالحياة من خلال عروض مُذهلة، وموسيقى حيّة، وعروض ترفيهية آسرة، تُجسّد مفهوم العلامة التجارية المُميّز في تقديم ترفيه عالمي المستوى. كما سيضمّ المنتجع أحد أكبر مرافق الحفلات والمؤتمرات والمعارض في فوكيت، ليُشكّل وجهة مثالية مُتكاملة لاستضافة الفعاليات الكبرى والمؤتمرات واجتماعات وفعاليات قطاع الأعمال.

تُقدّم المطاعم والمقاهي لضيوف المنتجع تجربة غنية ومتنوّعة لفنون الطهي تُجسّد فلسفة ريكسوس المُميّزة والمعروفة بـ "عالم من الخيارات". وما بين تجارب تناول الطعام الغنية والمتنوّعة التي تمتدّ على مدار اليوم، والمطاعم الراقية التي تُقدّم قوائم طعام انتقائية، إلى وجهات الاسترخاء الشاطئية المريحة، يستمتع الضيوف برحلة استثنائية بين الأطباق العالمية المُفضّلة والمأكولات الإقليمية، بما في ذلك نكهات المطبخ التايلاندي والآسيوي والإيطالي واللاتيني. وتكتمل هذه التجربة المُميّزة بتشكيلة من المأكولات الخفيفة والوجبات السريعة التي تتوافر بجانب المسبح، إلى جانب مجموعة متنوّعة من الصالات وأماكن السهر، صُمّمت لتناسب كل لحظة في اليوم. وتخلق هذه الخيارات أمام الضيوف تجربة متكاملة وسلسة لفنون الطهي، تُشكّل جزءاً أساسياً من مفهوم الإقامة الشاملة كلّياً الذي تتميّز به ريكسوس.

للضيوف الصغار، يُقدّم لهم "نادي الأطفال" الذي يحظى بشهرة عالمية، عالماً غنياً بالإبداع والاكتشاف والمرح، بينما يوفّر -نادي المراهقين- مساحة اجتماعية نابضة بالحياة تُتيح لهم فرصة للتواصل والترفيه والتعبير عن أنفسهم. ولمحبي أسلوب الحياة النشط، يضمّ النادي الرياضي الحصري في المنتجع صالة ألعاب رياضية داخلية مُجهّزة بأحدث المُعدّات، ومساحة مُتعدّدة الاستخدامات للصفوف الجماعية وملعباً خارجياً للأطفال بالقرب من الشاطئ إضافة إلى مجموعة من الملاعب الرياضية.

أما البالغون فبإمكانهم الاسترخاء واستعادة الحيوية في المنتجع الصحي المستوحى من التراث التركي العريق الذي تشتهر به ريكسوس، أو الاستمتاع بتجارب تناول الطعام في أجواء نابضة بالحياة ووجهات اجتماعية مُميّزة، أو استكشاف جمال سواحل فوكيت من خلال مجموعة متنوّعة من الأنشطة الشاطئية والرياضات المائية. وسواءً اختار الضيوف الاسترخاء في راحة غرفهم أو الاستمتاع بالحيوية التي تنبض بها المساحات العامّة في المنتجع، فإنهم سيحظون بتجربة مُتكاملة تجمع بين التصاميم الداخلية الأنيقة ووسائل الراحة الفاخرة، والإطلالات البانورامية الخلابة على الشواطئ الهادئة والمناظر الطبيعية الاستوائية المُحيطة.

وبهذه المناسبة، قال فرانسوا بودان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ريكسوس، ومجموعة أول إنكلوسيف كوليكشن: "يُمثّل دخول ريكسوس إلى تايلاند محطّة بارزة في مسيرة العلامة، خاصّة مع الوقت الذي نواصل فيه توسيع نطاق تجاربنا الفاخرة الشاملة كلّياً في جميع أنحاء آسيا. ومع افتتاح ريكسوس ووتر وورلد فوكيت وريكسوس فو كوك فيتنام في وقت لاحق من هذا العام، فإننا نُقدّم لجمهور جديد نهجنا القائم على التجارب الغامرة الذي تشتهر بهاريكسوس. فمن تجارب الطعام والشراب في المطاعم وأماكن السهر المُتميّزة، إلى برامج الترفيه والرياضة والعافية المُصمّمة بعناية، ووصولاً إلى أحد أكثر مفاهيم رعاية الأطفال والمراهقين تكاملاً في قطاع الضيافة، صُمّمت ريكسوس لتقدّم تجارب استثنائية تجمع الناس وتخلق لحظات لا تُنسى. ونحن مُتحمّسون لنقل هذه الروح والحيوية إلى تايلاند والمنطقة على نطاق أوسع".

من جانبه قال سوارفيت تشايروج، الشريك الإداري والرئيس المُشارك في شركة سنترال جروب كابيتال: "نرى أن فوكيت تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق السياحة والضيافة جاذبية على المدى الطويل في آسيا. وسيُقدّم منتجع ريكسوس ووتر وورلد فوكيت مفهوماً فريداً ومتكاملاً للإقامة الشاملة كلّياً في تايلاند، مما يُعزّز من جاذبية الجزيرة أمام العائلات والمسافرين الدوليين الباحثين عن منتجعات تُقدّم تجارب مُميّزة".

"أنيسمور" تواصل تعزيز حضورها في قطاع منتجعات الإقامة الشاملة كلّياً

يُعزّز توقيع اتفاقية ريكسوس ووتر وورلد فوكيت التزام "أنيسمور" بتوسيع حضورها العالمي في قطاع منتجعات الإقامة الشاملة كلّياً، الذي يشهد نمواً مُتسارعاً. وتضمّ محفظة المجموعة الرائعة حالياً أكثر من 70 منتجعاً شاملاً كلّياً، بين وجهات قائمة وأخرى قيد التطوير، بإجمالي يتجاوز 30 ألف غرفة حول العالم. وشملت الافتتاحات الأخيرة كلاً من /SO في رأس الخيمة، وريكسوس مرجانة، وريكسوس ترسانة إسطنبول، وريكسوس أبحر جدّة، SLS بلايا موخيريس وهايد بودروم.

ومع خططٍ مستقبلية طموحة تواصل "أنيسمور" توسعها لتشملأعمالها افتتاح 6 منتجعات جديدة وفق مفهوم الإقامة الشاملة كلّياً في المكسيك، بما يُمثّل دخول علامة ريكسوس أسواقَ الأمريكيتين للمرة الأولى، إلى جانب منتجع ريكسوس مجاويش باي فيوز مصروفندق ومساكن ريكسوس جزر دبي.

سينضمّ منتجع ريكسوس ووتر وورلد فوكيت إلى مجموعة "أنيسمور" للإقامة الشاملة كلّياً، وهي منصّة رقمية مُنتقاة بعناية فائقة تشمل نخبة من أفخم المنتجعات الشاملة كلّياً حول العالم ذات العلامات التجارية الرائدة في عالم الضيافة، من بينها ريكسوس و /SO، وهايد، وSLS وسويس أوتيل.

وتتحدّى هذه المنتجعات المفهوم التقليدي للعطلات الشاملة كلّياً، من خلال تقديم تجارب فاخرة وغامرة تجمع بين التصميم المُتميّز المُبتكر، وتجارب المطاعم العالمية، والترفيه رفيع المستوى في وجهات استثنائية حول العالم. وبناء على نجاح ريكسوس وفلسفتها الرائدة "الشاملة كلّياً، والحصرية كلّياً"، تُجسّد هذه المجموعة من المنتجعات أرقى معايير الخدمة المُتّسقة، وتقدّم لضيوفها تجارب استثنائية لا تُنسى، لتُرسي بذلك معياراً جديداً لمفهوم السفر الفاخر بنظام الإقامة الشاملة كلّياً.

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للتواصل الإعلامي:

ماركوس إليفثيريو

نائب رئيس قسم الاتصالات المؤسسية، أنيسمور

البريد الإلكتروني: marcos.eleftheriou@ennismore.com

أنجانيت مانويل

مدير إدارة مساعد العلاقات العامة والاتصالات، ريكسوسوأول إنكلوسيف كوليكشن- الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا

البريد الإلكتروني: anjeanette.manuel@Rixos.Com

نبذة عن "أنيسمور"

"أنيسمور" هي مجموعة عالمية من العلامات التجارية الرائدة تمّ تأسيسها بالتركيز على الإبداع وتحقيق الأهداف المُتميّزة. تأسست عام 2011 على يد رائدة الأعمال شاران باسريتشا، ودخلت في مشروع مُشترك مع "أكور" عام 2021، لتُشكّل كياناً جديداً مُستقلّاً، بات يُصنّف كأسرع شركة ضيافة عصرية نموّاً، حيث تمتلك مجموعة" أكور" حصّة الأغلبية.

تتألّف "أنيسمور" من ثلاثة أجزاء رئيسية: مجموعة ضيافة عصرية بجذور قوية وأصيلة في الثقافة والمجتمع، ومنتجعات ساحرة توفّر ترفيهاً عالي المستوى وتشكّل ملاذاً للهروب من الروتين، وأماكن فاخرة مُميّزة تُقدّم تجارب طهي حصرية.

تتمتّع "أنيسمور" بمنظومة متكاملة تضمّ تحت مظلتها 14 علامة تجارية فندقية، تشمل أكثر من 190 فندقاً قائماً وأكثر من 150 فندقاً قيد الإنشاء، وأكثر من 90 موقعاً من مواقع "باريس سوسايتي"، وأكثر من 700 مطعماً وباراً، مع شبكة تضمّ أكثر من 30 وحدة سكنية تحمل علامتها التجارية الرائدة.

تُدير "أنيسمور" فنادق في أكثر من 40 دولة، يعمل فيها أكثر من 35,000 موظف. وتمتلك "أنيسمور" أربعة مناطق داخلية مُتخصّصة: استوديو باريس سوسايتي للاستشارات في مجال تنسيق المأكولات والمشروبات، استديوهات "إيمي" للتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي، ومختبر ابتكار المنتجات الرقمية والتكنولوجيا، واستديو الشراكات. يُعدّ "ديس-لويالتي" برنامج عضوية السفر والطعام في "أنيسمور "، المُخصّص لعشّاق السفر وتجارب الطعام.

تلتزم "أنيسمور" بالتأثير إيجابياً على العالم، مع التركيز بشكل رئيسي على بناء مجتمعات شاملة بين فرق عملها وفي الأماكن التي تُعتبر موطنها.

لمزيد من المعلومات: تجدون على ennismore.com الأرقام حتى نهاية يونيو 2026.

نبذة عن سنترال جروب كابيتال

سنترال جروب كابيتال هي الذراع المُتخصّصة في إدارة صناديق الاستثمار التابعة لمجموعة سنترال، إحدى أبرز المجموعات العالمية في جنوب شرق آسيا.

تمتلك المجموعة محفظة متنوّعة من الاستثمارات تمتدّ عبر قطاعات التجزئة، والتطوير العقاري، وإدارة العلامات التجارية، والضيافة، والحلول الرقمية المُرتبطة بأسلوب الحياة.

وبفضل حضورها الراسخ في أبرز الوجهات السياحية في تايلاند، تمتلك سنترال جروب كابيتال مجموعة من المنتجعات والمساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية، وتعمل على تطويرها، مما يُعزّز مكانتها في قطاعي الضيافة وأسلوب الحياة في المنطقة.