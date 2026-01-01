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أريانا غراندي تودع

خبر : أريانا غراندي تستودع معجبيها بالدموع في حفل لندن الختامي

الخميس 03 سبتمبر 2026 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أريانا غراندي تستودع معجبيها بالدموع في حفل لندن الختامي



وكالات /سما/

لندن/سما- ودّعت نجمة الموسيقى والعروض الأمريكية أريانا غراندي معجبيها بمشاعر جياشة ودموع في الحفل الختامي لجولتها الموسيقية على مسرح O2 Arena بمدينة لندن مساء الثلاثاء، في لحظة أثرت الحاضرين وسط هتافات وتصفيقات متعاقبة من الجمهور.

خلال هذا العرض الأخير من سلسلة حفلاتها ضمن جولة "Eternal Sunshine" التي انطلقت من أوكلاند بولاية كاليفورنيا في يونيو/حزيران، أعربت غراندي عن عمق امتنانها وتقديرها لقاعدة معجبيها العريضة. وقالت وهي تخاطب الحشد: "أردت فقط أن أقول شكراً جزيلاً لكم. شكراً على 10 عروض رائعة في لندن، وعلى 41 عرضاً مذهلاً ضمن جولة Eternal Sunshine".وشددت على أن تقديم هذه الجولة كان "من أجمل التجارب وأكثرها استثنائية في حياتي"، وأنها "ستعتز بهذه التجربة دائماً". وأضافت: "لديّ أفضل معجبين في العالم بأسره، وهذا هو حالي دائماً. أحب أزياءكم، وأحب وجوهكم، وأحب رؤيتكم والتواصل معكم بهذه الطريقة. شكراً لكم على كل الجهود التي بذلتموها لجعل هذه التجربة مميزة للغاية".

يأتي هذا الوداع الفني في سياق إعلان سابق عن نيتها الابتعاد عن الأضواء والحياة العامة. فقد أصدر ممثل عن النجمة، التي اشتهرت أيضاً ببطولتها في فيلم "Wicked"، بياناً لمجلة "بيبول" في الثاني من أغسطس/آب الماضي، أفاد بأن غراندي ستختتم جولتها بنجاح قبل أن تأخذ "استراحة مستحقة من العمل والظهور العلني"، وهي أمور تعرضت فيها دائماً لتدقيق وانتقادات مستمرة من وسائل الإعلام.

وفي إطار قرار الانسحاب هذا، انسحبت غراندي من بطولة نسخة جديدة لمسرحية ستيفن سوندهايم الموسيقية "Sunday in the Park with George" في لندن، والتي كان من المقرر أن تشارك في البطولة إلى جانب الممثل جوناثان بيلي، زميلها في عمل "Wicked"، الذي انسحب هو الآخر لاحقاً من المشروع المقرر عرضه في الصيف المقبل.

وكانت الفنانة قد تعرضت لموجة من الانتقادات والقلق بشأن مظهرها الجسدي، لا سيما بعد نشر كليب أغنيتها الأخيرة "Petal"، حيث أثار فيديو الأغنية تساؤلات وانشغالات حول صحتها. لكن غراندي سارعت إلى澄清 موقفها وتأكيدها أن قرار الابتعاد عن الحياة العامة "لم يكن رد فعل آنياً أو تصرفاً متهوراً"، بل كان قراراً مدروساً "خططت له منذ وقت طويل".

وقالت خلال حفل أحيته في مدينة شيكاغو: "سمعت أن معجبيّ قلقون من أن السلبية تفسد الأمور بالنسبة لي، لكن عليّ القول إن الأمر... عكس ذلك تماماً. لا بد من وضع حدود، فالبشر قد يحتاجون أحياناً إلى استراحة". وأكدت أن هذه الخطوة تأتي من منطلق العناية بصحتها النفسية والجسدية بعد سنوات طويلة من الضغط والتعرض للانتقادات الموجهة إليها.

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