مؤشر EGX30 يرتفع بدعم البتروكيماويات.. ويراهن على اختراق 56.1 ألف نقطة

وكالات /سما/

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعًا بنسبة 0.45% عند مستوى 55,679 نقطة خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعًا بموجة قوية من أسهم البتروكيماويات وعودة السيولة إلى الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط.

تحرك المؤشر خلال الجلسة بين 55,300 و55,750 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.44% إلى 21,225 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بهامش ضئيل بنسبة 0.03% ليصل إلى 27,744 نقطة.

بلغت قيمة التعاملات 15.1 مليار جنيه عبر 334 ألف عملية تداول على 3.4 مليار سهم، فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المقيدة إلى 4.3 تريليون جنيه.

عزا أحمد عبدالفتاح، مدير العمليات بشركة إيجى تريند للأوراق المالية، القوة إلى استعادة أسهم البتروكيماويات نشاطها بعد فترة تجميع خلال الهدوء السياسي، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي.

وأضاف عبدالفتاح أن تجاوز مستوى 55,750 نقطة سيفتح الطريق أمام اختبار مستوى 56,100 نقطة، محذرًا من أن اختراق هذا المستوى سيشكل إشارة إيجابية قوية على استمرار الاتجاه الصاعد.

توقع المحلل ارتفاع قيم التداول لتقترب من 20 مليار جنيه، مع استهداف متوسط تداولات يتجاوز 14 مليار جنيه، مؤكدًا أن استمرار نمو السيولة سيكون العامل الحاسم في قدرة السوق على اختراق مستويات المقاومة الحالية.

من جهته، أشار أحمد فهمي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثرى واى للأوراق المالية، إلى أن المؤشر اقترب من مستوى 55.68 ألف نقطة بصعود 250 نقطة، ليستهدف الآن مستوى 56.1 ألف نقطة الذي يمثل القمة السابقة التي انخفض منها المؤشر في 17 أغسطس الماضي.

أوضح فهمي أن تجاوز مستوى 56.1 ألف نقطة قد يدفع المؤشر لاستهداف مستويات 57 و58 ألف نقطة على المدى القصير، شريطة استمرار تحسن السيولة.

شدد المحلل على أهمية الحفاظ على قيم تداول تتراوح بين 13 و14 مليار جنيه، خاصة تجاوزها مستوى 16 مليار جنيه، لتعزيز فرص اختراق المقاومة الرئيسية واستكمال موجة الصعود.

أشار فهمي إلى أن أسهم البتروكيماويات والقطاع العقاري تأخرت عن الموجة السابقة، لكن البتروكيماويات بدأت حركة قوية خلال الجلستين الأخيرتين بقيادة أسهم أبوقير للأسمدة وموبكو.

وتحركت مجموعة من الأسهم العقارية بشكل إيجابي منها مصر الجديدة للإسكان وسوديك وأليكو وزهراء المعادى، ما يشير إلى اتساع نطاق المشاركة في الصعود.

حدد فهمي مستوى 55,350 نقطة كدعم مهم للمؤشر، وقال إن كسره قد يدفع EGX30 لاختبار 54,500 نقطة، بينما يبقى سيناريو اختبار 56.1 ألف نقطة قائمًا في حالة التماسك فوق مستوى الدعم مع تحسن السيولة.

وصف عبدالفتاح أداء مؤشر EGX70 بالمتباينة مع ميل نحو السلبية، حيث تحرك بين 21,220 و21,400 نقطة وسط ضغوط بيعية على أسهم الرعاية الصحية وجني أرباح على الأسهم المضاربية، منهيًا الجلسة بالقرب من مستوى الدعم.

أشارت ياسمين عربي، مدير حسابات أول بشركة أصول للأوراق المالية، إلى أن EGX30 أنهى الجلسة بالقرب من أعلى مستوياته بعد اختبار 55,800 نقطة وتسجيل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 55,743 نقطة.

حددت عربي المستهدف التالي عند 56,101 نقطة، مع وجود مستويات دعم قريبة بين 55,100 و54,800 نقطة.

تصدر قطاع الموارد الأساسية القطاعات الإيجابية خلال الجلسة بدعم من تركيز السيولة، تلاه قطاعا مواد البناء والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ثم النقل والشحن.

استحوذ المستثمرون المصريون على 90.3% من إجمالي التعاملات، مقابل 7.21% للأجانب و2.49% للعرب، فيما سجل الأفراد المصريون صافي شراء بـ 81.3 مليون جنيه.

القاهرة

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