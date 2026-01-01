مكتوميناي يؤكد عدم وجود مفاوضات تجديد مع نابولي

وكالات /سما/

نابولي/سما- أفصح لاعب خط وسط نابولي الاسكوتلندي سكوت مكتوميناي عن عدم وجود محادثات جارية مع ناديه بخصوص تمديد عقده، فيما لا يزال أمامه عامان في اتفاقيته الحالية مع الفريق الإيطالي.

وأوضح مكتوميناي، خلال تصريحات نقلتها إذاعة "تي إم دبليا" وأبرزتها صحيفة "فوتبول إيطاليا"، أن الأولوية حالياً منصبة على الأداء الميداني بدلاً من الخوض في مفاوضات عقدية، قائلاً: "لم تُجرَ أي محادثات جديدة... الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب، وليس تمديد العقد. لا أعرف متى سيحدث ذلك، ليس هذا هو الوقت المناسب للتفكير في هذا الأمر".

وانضم مكتوميناي إلى نابولي قادماً من مانشستر يونايتد منذ عامين، وشارك بشكل أساسي في المباراتين الأولى للفريق من موسم 2026-2027 بالدوري الإيطالي.

ومن جانب آخر، أكد لاعب الـ 28 عاماً أن عملية جراحية بسيطة في القلب سيخضع لها قريباً لا تستحق القلق، موضحاً أن النادي كان على علم كامل بهذا الإجراء. وأشار إلى أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تقارب بضعة أسابيع، بعدما تم تشخيص إصابته باضطراب طفيف في نظم القلب.

وقال مكتوميناي: "أنا بخير، كانت هذه العملية ضمن خططي مع النادي منذ فترة. لقد تحدثنا عنها بالفعل خلال فترة الإعداد للموسم، وسأغيب لبضعة أسابيع".

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