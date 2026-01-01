شهيدان برصاص الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

غزة / سما /

استشهد مواطنان صباح اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الاسرائيلي ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان مواطنان استشهدا جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال في محيط دوار عباس كيلاني شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

والشهيدان هما : عاهد سلامة، وهشام صبح.

وادى إطلاق النار إلى توقف العمل بمشفى كمال عدوان الحكومي وبدء إخلاءه.

وفي سياق متصل، شيع المواطنون في خان يونس جثمان الشهيد محمد محمود القاضي 39 عاما الذي اغتالته طائرات الاحتلال امس .

واستهدفت طائرات الاحتلال الشهيد داخل خيمته.

وادى المواطنون الصلاة على الشهيد وسط هتافات غاضبة.