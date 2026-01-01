2.5 مليار دولار استثمارات تقنية في اليوم الثاني من مؤتمر ليب بالرياض

وكالات /سما/

الرياض/سما- أعلن المؤتمر التقني السنوي «ليب 2026» الذي يعقد في الرياض، عن موجة ضخمة من الاستثمارات والمشاريع التقنية الجديدة، بقيمة إجمالية تقارب 2.5 مليار دولار خلال يومه الثاني. غطّت هذه الاستثمارات قطاعات حيوية عدة، من مراكز البيانات إلى الخدمات السحابية وتوطين الحلول التقنية المتقدمة والبحث والتطوير، مما يعكس توجه المملكة لترسيخ موقعها كمركز عالمي للبنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة.

قادت شركة المعمر لأنظمة المعلومات «MIS» الإعلانات بأكبر استثمار في اليوم، حيث أعلنت عن تخصيص 1.2 مليار دولار للتوسع الضخم في مراكز البيانات بالمملكة. يستهدف المشروع رفع القدرات التشغيلية للشركة للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 192 ميجاوات، بما يدعم الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي في السوق المحلية والإقليمية. وفي خطوة متوازية، أعلنت شركة «NHC Innovation» عن استثمار بقيمة 880 مليون دولار لتطوير مراكز بيانات حديثة في وادي خزام الرقمي، مع هدف الوصول إلى سعة 65 ميجاوات بحلول عام 2033، توفر بنية تحتية رقمية متكاملة وقابلة للتوسع.

امتدت الاستثمارات السعودية إلى خارج الحدود، حيث قادت شركة «Vision Invest» بالتعاون مع مؤسسة التمويل الأفريقية «Africa Finance Corporation» استثمارًا إستراتيجيًا بقيمة 300 مليون دولار في شركة «WIOCC»، بهدف دعم توسع البنية التحتية الرقمية عبر القارة الأفريقية وتعزيز خدمات الربط والاتصال الرقمي في أسواقها المختلفة.

في قطاع الخدمات السحابية، أطلقت شركة الاتصالات «موبايلي» مع المنصة التقنية «BytePlus» استثمارًا مشتركًا يتجاوز 150 مليون دولار لإدخال خدمات BytePlus السحابية إلى السوق السعودية، مع التركيز على توسيع الحلول المتقدمة المتاحة للشركات والمنشآت من مختلف الأحجام.

في مجال توطين التقنيات المتقدمة، أعلنت شركة «HPE» عن توسيع برنامج «صنع في السعودية» الذي كان يركز في الأصل على توطين الأجهزة، ليشمل الآن توطين الحلول التقنية المتكاملة. وكجزء من هذا التوجه، أطلقت الشركة مركز الابتكار السعودي بالتعاون مع «Intel»، بهدف تمكين الشركات الناشئة والمواهب الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مخصصة.

كشفت شركة الاتصالات الفنلندية «Nokia» عن افتتاح أول مركز للأبحاث والتطوير التابع لها في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تسريع تطوير تقنيات أتمتة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات البحث والابتكار في مجال الاتصالات المتقدمة على المستوى المحلي والعالمي.

تعكس هذه الإعلانات الموجية تنامي جاذبية المملكة للاستثمارات التقنية، سواء من الشركات المحلية أو الدولية الكبرى، فضلًا عن نضج منظومتها الرقمية التي باتت تشمل مراكز بيانات عملاقة وخدمات حوسبة سحابية ومراكز بحث وتطوير وحلول تقنية موطنة. كما توضح هذه الاستثمارات امتداد الرؤية الاقتصادية السعودية عالميًا، بما في ذلك الأسواق الناشئة في أفريقيا.

تستمر فعاليات مؤتمر «ليب 2026» حتى 3 سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، بمشاركة آلاف قادة التقنية والمستثمرين والمبتكرين والشركات الناشئة من حول العالم. ينصب البرنامج على استعراض مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية والتقنيات المتقدمة الأخرى التي تشكل اقتصادات المستقبل.

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