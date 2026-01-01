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الدراما السعودية

خبر : عسيري: أنجزنا «سندس 3» رغم التحديات قبل عرضه الأحد

الخميس 03 سبتمبر 2026 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عسيري: أنجزنا «سندس 3» رغم التحديات قبل عرضه الأحد



وكالات /سما/

ينطلق الموسم الثالث من المسلسل السعودي «سندس» الأحد المقبل عبر منصة «شاهد»، حاملًا 25 حلقة وفصولًا جديدة تتابع تطور شخصية البطلة نحو مجال العقارات وتحدياتها الخاصة.

أعرب الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري عن حرصه على المشاركة في الجزء الثالث، موضحًا أسباب التزامه بالمشروع. وقال لـ«الرياضية»: «حريص على المشاركة في العمل لأهميته كونه مسلسلًا عائليًا يهتم بالأسرة وقيمها، ويتناول مسؤولية الأب تجاه عائلته». وأشار إلى أنه تمكن من إنجاز العمل في ظروف قاسية، قائلًا: «على الرغم من الظرف الشديد أنهيت العمل وأنجزته وأنتظر ردة فعل الجمهور بعد مشاهدة الموسم الجديد، والاستفادة والتعلم من تفاعل المشاهدين مع العمل».

يشهد الموسم الثالث عودة قوية لشخصية «سندس» التي تتولى زمام العمل وتسحب البساط من «عبد الرحمن»، لترتبط الصفقات العقارية المهمة بمكتبها، وسط مواقف تزاوج بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والتحديات اليومية.

يضم بطولة المسلسل حسن عسيري، إلهام علي، سارة اليافعي، عبد الرحمن بن نافع، آلاء سالم، محمد الحربي، ورسيل العتيبي. ويشهد الموسم الجديد انضمام وجوه جديدة إلى الفريق، منهم الفنانة شيماء سيف، بشير الغنيم، محمد شامان، ووجود العنزي.

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