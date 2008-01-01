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ممثلة بريطانية عالمية

خبر : كلير فوي.. من الملكة إليزابيث إلى سينما الإثارة

الخميس 03 سبتمبر 2026 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلير فوي.. من الملكة إليزابيث إلى سينما الإثارة



وكالات /سما/

تُعتبر كلير فوي من أبرز الممثلات البريطانيات المعاصرات، وقد بنت سمعتها على قدرتها الفائقة في تجسيد شخصيات معقدة بصدق وعمق عاطفي، متنقلة ببراعة بين أعمال التليفزيون والسينما.

حققت فوي شهرتها العالمية بدورها في مسلسل The Crown، حيث جسدت الملكة إليزابيث الثانية في الموسمين الأول والثاني، وغطت فترة شبابها من عام 1947 وحتى أواخر الخمسينيات، معالجة بدء تولّيها العرش والتحديات السياسية والشخصية التي واجهتها. نالت الدور إشادة واسعة ونيل جوائز مهمة.

تميزت فوي بحضور هادئ وقوي وقدرة فريدة على نقل التوتر والمسؤولية عبر ملامح صامتة ونبرة صوت دقيقة، ما أتاح لها الانتقال بيسر بين الدراما الكلاسيكية والأفلام النفسية المعاصرة.

من أبرز أعمالها مسلسل Wolf Hall التاريخي، حيث جسدت آن بولين، الزوجة الثانية للملك هنري الثامن، في رحلة مميتة من الطموح والسلطة إلى السقوط والإعدام. كما ظهرت في المسلسل القصير Little Dorrit (2008)، المقتبس عن رواية تشارلز ديكنز، في دور فتاة وُلدت داخل سجن لندني وعملت بالخياطة لإعالة أسرتها.

على الشاشة الكبيرة، جسدت فوي دور جانيت آرمسترونغ، زوجة رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونغ، في فيلم First Man الذي يغطي الفترة بين عامي 1961 و1969، حيث صورت معاناتها من القلق المستمر والضغط العاطفي الكبير خلال رحلة شهيرة إلى القمر.

ظهرت فوي أيضاً في فيلم The Girl in the Spider's Web، الذي يتابع قصة قرصانة إنترنت ماهرة تُدعى ليزبيث سالاندر، تجد نفسها في صراع مميت ضد شبكة من الجواسيس ومجرمي الإنترنت بعد سرقتها برنامج أمني خطير.

حظيت فوي بحياة شخصية حافلة بالتحديات؛ فتزوجت الممثل ستيفن كامبل مور عام 2014 وأنجبت ابنة، قبل أن ينفصلا عام 2018. عانت من القلق النفسي منذ الطفولة، وتعرضت لمضايقات شديدة عام 2021، كما أصيبت بمرض مناعي ذاتي وطفيليات معوية.

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