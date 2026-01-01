آنج يُقرّر خيار العقيدي أمام الاتحاد.. استدعاء سعد الناصر

وكالات /سما/

الرياض/سما- يستعدّ فريق النصر الأول لكرة القدم لمواجهة الاتحاد السبت المقبل في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، مع تركيز مدربه الأسترالي آنج بوستيكوجلو على تحديد خياراته الفنية في التشكيلة الأساسية.

وأفادت مصادر متابعة للشأن الرياضي بأن بوستيكوجلو يدرس خيار الاعتماد على حارس المرمى نواف العقيدي في الخطة الأساسية، أو الاستعانة بالحارس البرازيلي بينتو قبل المباراة الحاسمة. وسيقرر المدرب خياره النهائي خلال التدريبات المقررة يوم الخميس.

ويميل الفريق الفني نحو الاعتماد على 8 لاعبين أجانب في صفوف الملعب، وهي الاستراتيجية ذاتها التي طبّقت في المباراة السابقة أمام التعاون، حيث عاد العقيدي لحماية الشباك واستند الفريق على سبعة أجانب بجانبه، فيما اقتصر دور الإسباني إينيجو مارتينيز على دكة البدلاء. وقد يعني هذا التوجه غياب بينتو من قائمة الكلاسيكو المستدعاة.

وكان بينتو قد تغيّب عن مباراة التعاون الأخيرة عقب إيقافه بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

من جانب آخر، تجاوز سعد الناصر إصابته وسيكون ضمن القائمة المستدعاة التي ستتوجه إلى جدة مساء الجمعة. وكان الناصر قد تعرّض لكدمة في مفصل القدم خلال مباراة الفتح في الجولة الأولى.

يأتي هذا فيما يحتل النصر المركز الثاني في جدول دوري روشن برصيد 12 نقطة كاملة، متقدمًا على الهلال بفارق الأهداف. وحقق الفريق أربع انتصارات متتالية: على الفتح 3–0، والرياض 4–0، والاتفاق 3–2، والتعاون 2–1.

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