  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

الأمن السيبراني

خبر : الموظفون الحلقة الأضعف في هجمات تستهدف معظم الشركات بالشرق الأوسط

الخميس 03 سبتمبر 2026 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الموظفون الحلقة الأضعف في هجمات تستهدف معظم الشركات بالشرق الأوسط



وكالات /سما/

أفادت شركة كاسبرسكي المتخصصة بالأمن السيبراني بأن 82% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط، التي يتراوح عدد موظفيها بين 100 و499 موظفًا، تعرضت لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي. وأظهرت البيانات أن القراصنة الرقميين يوسعون نطاق استهدافهم للمؤسسات الأصغر باستخدام الأساليب ذاتها الموجهة ضد الشركات الكبرى.

عزت كاسبرسكي توسع هذه الهجمات إلى عاملين رئيسيين: انتشار التحول الرقمي في مؤسسات المنطقة، وانخفاض تكاليف تنفيذ الهجمات الإلكترونية. وحددت العمليات الاحتيالية والاستغلال غير المشروع للثغرات البرمجية كأبرز أنواع الهجمات التي استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استخدام بيانات اعتماد ضعيفة أو مسروقة والدخول غير المأذون به عن بعد.

في المقابل، واجهت المؤسسات الكبرى تهديدات أكثر تعقيدًا شملت برمجيات خبيثة واسعة الانتشار وبرمجيات الفدية والاختراقات الموجهة لأنظمة البريد الإلكتروني والثغرات في بنى الذكاء الاصطناعي. وحددت شركة الأمن السيبراني العامل البشري بوصفه أبرز نقاط ضعف الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن عوامل إضافية تزيد من الخطر، منها نقص الخبرة التخصصية لدى بعض فنيي المعلومات وتدني سياسات حماية البيانات والضغط الشديد على فرق التكنولوجيا.

استجابة لهذه التهديدات، زادت معظم الشركات من استثماراتها في الأمن السيبراني خلال العام الجاري، إما بتوسيع فرق تكنولوجيا المعلومات والحماية الإلكترونية وتكثيف التدريب الموجه للموظفين على التعامل مع الأخطار المختلفة، أو بالانتقال إلى حلول أمنية متقدمة تشمل تقنيات الكشف والاستجابة الموسعة وأنظمة إدارة أمن البيانات، بهدف تعزيز قدرتها على رصد الهجمات والاستجابة السريعة لها.

اقرأ أيضًا:

#الأمن السيبراني #الهجمات الإلكترونية #الشركات الصغيرة والمتوسطة #كاسبرسكي #الشرق الأوسط #التصيد الاحتيالي #الذكاء الاصطناعي #أمن المعلومات #التكنولوجيا #الثغرات البرمجية

الأكثر قراءة اليوم

يقود حماس ناشطون مجهولون ..هارتس: إسرائيل تستخدم الميليشيات العميلة بغزة إثر صعوبة إدخال قواتها لمناطق سيطرة حماس

كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب

من داخل غزة.. نتنياهو يؤكد استمرار الوجود العسكري والسعي لتجريد حماس من السلاح

مسلسل "القصة الكاملة".. حكاية "لعبة جهنم" تتصدر التريند العربي

مسلسل "القصة الكاملة".. حكاية "لعبة جهنم" تتصدر التريند العربي

ترامب : لا أريد من إيران أن تتفاوض "الوضع يعجبني"

هيفاء وهبي بإطلالة كوتور مستوحاة من زي النادلة

الأخبار الرئيسية

لأول مرة .. الاحتلال يسمح بإدخال زيوت وفلاتر لمركبات غزة

توني بلير طلب من السلطة حذف كلمة فلسطين من المناهج الدراسية وهكذا رد الرئيس ..

إدارة ترامب تقترب من إعلان نهاية الحرب مع إيران.. وانتشار عسكري أميركي ممتد في الشرق الأوسط

تهديد أممي بمقاضاة إسرائيل بعد هدم منشأة للأونروا وغوتيرش يهدد بمحكمة العدل الدولية ..

IMG_6564

شهيدان بينهما طفل في هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة المغير شمال رام الله