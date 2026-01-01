الموظفون الحلقة الأضعف في هجمات تستهدف معظم الشركات بالشرق الأوسط

وكالات /سما/

أفادت شركة كاسبرسكي المتخصصة بالأمن السيبراني بأن 82% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط، التي يتراوح عدد موظفيها بين 100 و499 موظفًا، تعرضت لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي. وأظهرت البيانات أن القراصنة الرقميين يوسعون نطاق استهدافهم للمؤسسات الأصغر باستخدام الأساليب ذاتها الموجهة ضد الشركات الكبرى.

عزت كاسبرسكي توسع هذه الهجمات إلى عاملين رئيسيين: انتشار التحول الرقمي في مؤسسات المنطقة، وانخفاض تكاليف تنفيذ الهجمات الإلكترونية. وحددت العمليات الاحتيالية والاستغلال غير المشروع للثغرات البرمجية كأبرز أنواع الهجمات التي استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استخدام بيانات اعتماد ضعيفة أو مسروقة والدخول غير المأذون به عن بعد.

في المقابل، واجهت المؤسسات الكبرى تهديدات أكثر تعقيدًا شملت برمجيات خبيثة واسعة الانتشار وبرمجيات الفدية والاختراقات الموجهة لأنظمة البريد الإلكتروني والثغرات في بنى الذكاء الاصطناعي. وحددت شركة الأمن السيبراني العامل البشري بوصفه أبرز نقاط ضعف الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن عوامل إضافية تزيد من الخطر، منها نقص الخبرة التخصصية لدى بعض فنيي المعلومات وتدني سياسات حماية البيانات والضغط الشديد على فرق التكنولوجيا.

استجابة لهذه التهديدات، زادت معظم الشركات من استثماراتها في الأمن السيبراني خلال العام الجاري، إما بتوسيع فرق تكنولوجيا المعلومات والحماية الإلكترونية وتكثيف التدريب الموجه للموظفين على التعامل مع الأخطار المختلفة، أو بالانتقال إلى حلول أمنية متقدمة تشمل تقنيات الكشف والاستجابة الموسعة وأنظمة إدارة أمن البيانات، بهدف تعزيز قدرتها على رصد الهجمات والاستجابة السريعة لها.

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