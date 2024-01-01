شفيونتيك وميدفيديف وبيغولا يواصلون حملاتهم في الدور الثاني بنيويورك

وكالات /سما/

نيويورك/سما- تنطلق منافسات الدور الثاني من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الأربعاء، وسط سباق متوازٍ يجمع عدة لاعبين يسعون لتحقيق أهداف مختلفة على أرض نيويورك.

البطلة السابقة البولندية إيغا شفيونتيك تسعى للبناء على الثقة التي اكتسبتها مؤخراً، بعد أن تغلبت على فترة عصيبة من الخيبات المتتالية. حققت شفيونتيك فوزاً مريحاً في الدور الأول من البطولة، وهي تطمح لإحراز لقبها الثاني في نيويورك والسابع في البطولات الكبرى.

بعد تتويجها بـ «ويمبلدون» العام الماضي، لم تتمكن اللاعبة من الحفاظ على هذا المستوى العالي، إذ خرجت من الأدوار ما قبل النهائية في بطولتي أستراليا وفرنسا، قبل أن تنسحب من دور الثمانية في نسخة العام الماضي من بطولة أمريكا.

بدأت شفيونتيك تدريباتها مع المدرب الفرنسي فرنسيسكو رويج في أبريل، حيث ركزت على تطوير الإرسال والضربة الأمامية. قالت: «أشعر بأن العمل الذي قمت به بدأ يؤتي ثماره. كل الأمور التي كان عليّ تطويرها مع فرنسيسكو أصبحت أكبر تلقائية».

من جانبه، يحاول بطل البطولة السابق دانييل ميدفيديف استعادة الاستقرار الذي طالما افتقده مؤخراً. تعاني الروسية المصنفة السابعة عالمياً من عدم الاستقرار في الأداء على أكبر الساحات، إذ لم تبلغ دور الثمانية في أي بطولة كبرى منذ مشاركتها في بطولة أمريكا عام 2024.

تلقى ميدفيديف البالغ من العمر 30 سنة ضربات متتالية بخروجه من الدور الثاني في ويمبلدون خلال يوليو الماضي، تلاها خروج مبكر من 3 بطولات في أغسطس. لكنه ظهر بهدوء وتصميم في مباراته الافتتاحية، حيث تغلب على أوغو جاستون بثلاث مجموعات متتالية، وقال: «لم تكن الأسابيع القليلة الماضية سهلة، لكن هذه هي طبيعة اللعبة؛ أحياناً تخسر وأحياناً تفوز».

أما جيسيكا بيغولا، المصنفة الثالثة عالمياً، فتركز اهتمامها على تحقيق حلم مختلف: الوصول إلى الصدارة العالمية وانتزاع المركز الأول من أرينا سابالينكا. أعربت بيغولا عن طموحها بالقول: «أرغب في الفوز بإحدى البطولات الكبرى، وأعتقد أن الوصول إلى المركز الأول في التصنيف العالمي سيكون أكبر واقعية إذا تمكنت من تحقيق ذلك».

بدأت بيغولا البالغة من العمر 32 سنة العام في المركز السادس عالمياً، وتمكنت من الاقتراب سريعاً من سابالينكا بعد بلوغها الدور ما قبل النهائي في أستراليا المفتوحة ودور الثمانية في ويمبلدون. أضافت: «عندما كنت أصغر سناً، لم أكن أقول إن حلمي هو الفوز بـ(ويمبلدون) أو (أمريكا المفتوحة). في الحقيقة، كنت أطمح إلى أن أكون المصنفة الأولى عالمياً، وما زال هذا الهدف يعني بالنسبة إليّ الكثير».

المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا تتابع حملة الدفاع عن لقبها في البطولة، بينما يتسابق النجوم على الساحة الأمريكية لتحقيق أحلامهم المختلفة.

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