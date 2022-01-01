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الثالثة خلال أسبوع.. إسرائيل تفتتح مستوطنة جديدة جنوب الضفة

الخميس 03 سبتمبر 2026 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثالثة خلال أسبوع.. إسرائيل تفتتح مستوطنة جديدة جنوب الضفة



رام الله / سما /

افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مستوطنة جديدة باسم "معاليه عروغوت" ضمن كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية جنوب الضفة.

وقالت القناة السابعة العبرية، إن مراسم افتتاح المستوطنة جرت بحضور عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست، مشيرة إلى أنها ثالث مستوطنة تُنشأ خلال أسبوع.

وأضافت أن المستوطنة الجديدة أقيمت على محور يربط بين الجزء الغربي من كتلة "غوش عتصيون" والجزء الشرقي منها، فيما قال المجلس الإقليمي للكتلة إن الهدف من إقامتها يتمثل في تعزيز الوجود الاستيطاني في المنطقة وإنشاء تواصل استيطاني بين أجزاء الكتلة.

وتقع "غوش عتصيون" في جنوب الضفة، بين مدينتي بيت لحم والخليل، وتعد من أكبر التجمعات الاستيطانية في المنطقة.

وشارك في مراسم افتتاح المستوطنة الجديدة، وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، "ووزير المالية زئيف إلكين، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموت، ورئيس المجلس الإقليمي لـ"غوش عتصيون" يارون روزنتال".

ويأتي افتتاح المستوطنة الجديدة بعد افتتاح مستوطنتين أخريين، الإثنين؛ الأولى باسم "ماكيدا" أو "دوران" شمال غربي مدينة الخليل، والثانية باسم "نوعا" جنوب مستوطنتي "غانيم" و"كاديم" المقامتين على أراضي الفلسطينيين جنوب شرقي جنين شمال الضفة الغربية.

وبذلك، تكون سلطات الاحتلال قد دفعت خلال أيام قليلة بثلاثة مشاريع استيطانية جديدة إلى حيز الافتتاح، في مؤشر على تسارع سياسة إقامة المستوطنات وتوسيع رقعة السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشهدت الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو أواخر عام 2022، تصاعدا ملحوظا في النشاط الاستيطاني، رغم اعتبار المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي فلسطينية.

وتشير المعطيات الواردة إلى وجود أكثر من 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية، موزعين على أكثر من 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألف مستوطن في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية.

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