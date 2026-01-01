ترامب يقترح تسمية مضيق هرمز باسمه

القدس المحتلة / سما /

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تسمية مضيق هرمز بـ"مضيق ترامب"، قبل أن يعود لاحقًا ليؤكد أن الفكرة لم تكن جادة، في ظل تصاعد التوتر مع إيران واستمرار الحرب التي أدت إلى إغلاق الممر البحري الحيوي منذ أشهر.

وجاء الاقتراح عبر منصة "تروث سوشال"، تزامنًا مع نشر البيت الأبيض خريطة تحمل الاسم الجديد، قبل أن يخفف ترامب من أهمية الطرح قائلًا إنه مجرد فكرة ضمن سلسلة تغييرات في أسماء مواقع جغرافية نفذها خلال الأشهر الماضية، بينها إعادة تسمية بحيرة أونتاريو وخليج المكسيك، وهي خطوات رفضتها كندا والمكسيك.

كما واصل ترامب إطلاق اسمه على مؤسسات وبرامج حكومية، فيما أصدرت وزارة الخزانة عملات معدنية تحمل صورته بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال، رغم قانون يمنع وضع صورة رئيس على قيد الحياة على العملة الأميركية.

وتواصل إيران إغلاق الممر الذي يعبر منه خُمس النفط العالمي، فيما ارتفعت أسعار الخام مجددًا بعد ضربات أميركية جديدة، وسط مؤشرات على اتساع نطاق التصعيد بين الجانبين.