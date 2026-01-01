استطلاع القناة 13: "الليكود" يوسع نفوذه ويقلب موازين الكتل السياسية

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع رأي أعدته القناة "13" الإسرائيلية ونُشرت نتائجه مساء اليوم الأربعاء، تقاربا حادا وخلق حالة من التعادل بين الكتل السياسية الإسرائيلية بـ 53 مقعدا لكل كتلة، متأثرة بارتفاع حزب الليكود وتجاوز أحزاب جديدة لنسبة الحسم.

وبحسب النتائج، ارتفع حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو بمقعدين ليصل إلى 21 مقعدا، بينما تراجع حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بمقعدين لكنه واصل الصدارة بـ 22 مقعدا. وفي المقابل، هبط حزب نفتالي بينيت إلى 12 مقعدا.

أما بقية الأحزاب، فقد استقر حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير جولان عند 11 مقعدا، وحصلت "القائمة المشتركة" على 9 مقاعد، وتراجع كل من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان وحزب "يهدوت هتوراة" إلى 8 مقاعد لكل منهما.

كما سجلت القوائم الأخرى تراجعا؛ حيث هبط كل من حزبي "عوتسما يهوديت" و"شاس" إلى 7 مقاعد لكل منهما، بينما حصل تحالف "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيجلين على 6 مقاعد، واستقر حزب القائمة العربية الموحدة "رعام" عند 5 مقاعد.

ونجح حزب "شعبك إسرائيل" برئاسة عوفر فينتر في تجاوز نسبة الحسم لأول مرة بحصوله على 4 مقاعد، وهو ما أسهم في تعديل خريطة الكتل لصالح معسكر اليمين.

وفي المقابل، فشلت عدة أحزاب في تجاوز نسبة الحسم، أبرزها حزب "بيت صهيوني" برئاسة يوعاز هَندل وخيلي تروبير (2.2%)، وحزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس (1.2%)، وحزب "الأحدوت" برئاسة جلعاد أردان ويولي إدلاشتاين (0.6%).

وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، واصل غادي آيزنكوت تفوقه على بنيامين نتنياهو بنسبة 47% مقابل 37% لصالح الأخير.