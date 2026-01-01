الاحتلال يواصل خروقاته .. شهداء وقصف مدفعي وتفجير منازل شرق غزة

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ330 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اربعة من المواطنين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتال جيش الاحتلال المقاوم من القسام محمد محمود القاضي 39 عاما واصاب خمسة في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمدينة أصداء شمال غربي خان يونس عصر الاربعاء .

وفي وقت سابق، ارتقى شهيدان واصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مخيم حلاوة في جباليا البلد ومنطقة الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

والشهيدان هما: حازم حاتم مرشود في جباليا البلد و الفتى أحمد إسماعيل من منطقة الهوجا بمخيم جباليا.

كما استشهدت المواطنة آمنة الهسي (51 عامًا)، متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال في دير البلح وسط قطاع غزة.

والتحقت المواطنة بابنتها التي استشهدت يوم الثلاثاء .

وفجر اليوم أصيب مواطن بنيران جيش الاحتلال شرقي مدينة حمد بخان يونس جنوب القطاع .

وأطلقت آليات الإحتلال النار بشكل مكثف وأصابت خيام النازحين في منطقة المقابر غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل متواصل ومكثف شرق حي الدعوة شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل السكان شرقي مدينة غزة.