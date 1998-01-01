توني بلير طلب من السلطة حذف كلمة فلسطين من المناهج الدراسية وهكذا رد الرئيس ..

رام الله / سما /

كشف موقع "ميدل إيست آي" أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أُرسل مؤخرًا من قبل مجلس السلام التابع لدونالد ترامب لمطالبة السلطة الفلسطينية باستبدال كلمة "فلسطين" في الكتب المدرسية بالاسم اليهودي "السامرة".

وصرح جيريمي غرينستوك، الذي شغل منصب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة بين عامي 1998 و2003، لموقع "ميدل إيست آي" أن بلير حاول الضغط على السلطة الفلسطينية، قائلاً إنه إذا كانت جادة في أن ينظر إليها مجلس السلام على أنها قادرة على التوصل إلى اتفاق مع "إسرائيل" لإنهاء الحرب على غزة، فيجب حذف كلمة "فلسطين" من الكتب المدرسية.

وفي مقابلة مطولة على بودكاست ديفيد هيرست، قال غرينستوك إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفض هذا الطلب.

وأضاف غرينستوك أن رئيسه السابق يواجه "صعوبات" في منصبه الجديد كمشرف على إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب لصالح مجلس السلام.

وقال غرينستوك: "لقد فهمت مؤخراً أنه طُلب منه من قبل مجلس السلام الذهاب إلى رام الله والمطالبة بإزالة أي ذكر لكلمة فلسطين من المناهج الدراسية الفلسطينية إذا أراد مجلس السلام أن يعاملهم على أنهم قادرون على التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الصراع الحالي الذي بدأ منذ 7 أكتوبر فصاعداً"، مضيفاً أنه تلقى هذه المعلومات من مصدر على مستوى وزاري.

وأضاف: "لكن مجرد طلب مجلس السلام إدراج ذلك في المناهج التعليمية الفلسطينية يدفعني للتساؤل عن المبادئ التي يعمل عليها المجلس، وعن فهمه للعدالة والإنصاف وتاريخ هذه القضية".

وقال الموقع إن معهد بلير للتغيير العالمي نفى أن يكون رئيس الوزراء البريطاني السابق قد قدّم هذا الطلب.

خلال المقابلة، دافع غرينستوك عن دور بلير في حرب العراق، وأشاد به لدوره في إقناع الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، بطلب تفويض من الأمم المتحدة قبل الغزو، لكنه انتقد بشدة دور بلير الحالي في مجلس السلام، الهيئة التي أنشأها الرئيس الأمريكي للإشراف على إعادة إعمار غزة.

مجلس السلام لجنة تعسفية

وصف غرينستوك، الذي ترك الخدمة الحكومية في آذار/ مارس 2004، مجلس السلام بأنه "لجنة مجردة وتعسفية" لن يكون لتشكيلها أي تأثير حقيقي على أرض الواقع، سواء مع إسرائيل أو مع الجانب العربي في القضية الفلسطينية.

وأضاف: "لا أعتقد أن مجلس السلام هيكل قوي بما يكفي لتحمل عبء القرارات الصعبة التي ستُتخذ بشأن مستقبل الأراضي الفلسطينية".

وقد أنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يُسمى بمجلس السلام بعد أن توسطت واشنطن في اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

يوم الثلاثاء، بدأت السلطات الإسرائيلية بفرض مناهجها الدراسية على أكثر من 45 ألف طالب فلسطيني في مدارس حكومية بالقدس ضمن حملة قمع أوسع نطاقًا على التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

علمت "ميدل إيست آي" أن منهجًا دراسيًا مُعدّلًا يُتداول سرًا للتشاور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في وقت سابق من هذا العام، واجهت وكالة الأونروا لبنان، المحظورة من قِبل "إسرائيل"، حملة مُنسقة بسبب مناهجها الدراسية.

استبدلت الأونروا في لبنان كلمة "فلسطين" بـ"الضفة الغربية" و"قطاع غزة" في بعض الخرائط ضمن مواد الجغرافيا الإقليمية للصف السادس، وهي خطوة أثارت إضرابات واحتجاجات.

جاء ذلك على الرغم من عدم عثور فريق مراجعة مستقل، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، على أي دليل يدعم اتهامات "إسرائيل" لموظفي الأونروا بالمشاركة في منظمات إرهابية، مع أنه أصدر 50 توصية "لتعزيز حياد منظمة الأمم المتحدة".

في غضون ذلك، في بريطانيا، طالبت مجموعة من النواب من مختلف الأحزاب بالتحقيق في قيام المتحف البريطاني بإزالة كلمات "فلسطين" و"فلسطيني" و"الاحتلال الإسرائيلي" من معروضاته.

كشف تحقيق أجرته ميدل إيست آي أن قرار المتحف بإزالة هذه المصطلحات جاء استجابة مباشرة لضغوط قام بها نشطاء مؤيدون لإسرائيل.

في مقابلة، وجّه غرينستوك، الذي كان ضمن مجموعة من السفراء الذين دعوا إلى حظر جميع البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، تحذيراً واضحاً لرئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام بشأن ضرورة التصدي لإسرائيل.

قال غرينستوك: "ما لم تدافع حكومة بورنهام عن المبادئ الأساسية، فكيف لها أن تتصرف وفقًا لها في أي مكان آخر؟"

وأضاف: "كيف يمكن لأندي بورنهام أن يذهب إلى كييف ويدعم الرئيس زيلينسكي لأن الروس غزو أوكرانيا بشكل غير قانوني، مخالفًا بذلك مبادئ الأمم المتحدة؟".

تحذير للإسرائيليين

وجّه غرينستوك هذا التحذير الإسرائيليين قائلا: "لو كنتُ مواطناً إسرائيلياً، لقلقني فقدان بلادي لجاذبيتها كقوة ناعمة في العالم. هذا الأمر بالغ الأهمية على المدى البعيد، وله أهمية بالغة للسلام والأمن في الشرق الأوسط، إذ يجب التوصل إلى نوع من التسوية، واتفاق أمني مع الدول العربية وإيران بعد انتهاء هذا القتال".

وأضاف: "لا بد من التوصل إلى تسوية ما. لا يمكننا غزو إيران برياً بالجيش وإزاحة النظام، ثم الانسحاب وتوقع أن تصبح إيران دولة مختلفة تماماً. هذا لن يحدث".

وأشار غرينستوك إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة لم تنتصرا في أي حرب منذ حرب كوسوفو، وقال إن السبب الرئيسي للفشل المتكرر في أفغانستان والعراق واليمن وليبيا وسوريا، والآن في إيران، هو اعتماد أمريكا المفرط على القوة العسكرية، وأن شرعية استخدام الأسلحة لفرض الإرادة قد تضاءلت بشكل كبير.

وقال: "نحن نعيش اليوم في عالمٍ توزعت فيه القوة بشتى الطرق، وازدادت فيه أهمية القوة الناعمة. فقد باتت القدرة على الإقناع، بدلًا من الإكراه، بالغة الأهمية مع ازدياد حرية العالم، وتزايد عدد صناع القرار فيه، لا سيما الحكومات. وتضاءلت شرعية استخدام السلاح لفرض الإرادة في نظر العالم."