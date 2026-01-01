3 قتلى في الناصرة خلال ساعتين: 157 قتيلا في المجتمع العربي خلال العام الجاري

القدس المحتلة / سما /

قُتل شابان بإطلاق نار في جريمة قتل مزدوجة ارتُكبت في الناصرة، مساء الأربعاء، كما قُتل ثالث في جريمة أُخرى ارتُكبت بعد نحو ساعتين في المدينة؛ لترتفع بذلك حصيلة القتلى في المجتمع العربي خلال العام الجاري إلى 157 قتيلا وقتيلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ضحيتي جريمة القتل المزدوجة في الناصرة، هما الشابان نور نفافعة ونور الحلو.

وفي الجريمة الأولى، استُهدف القتيلان بإطلاق نار مكثّف، حينما كانا يستقلان سيّارة في المدينة. كما عُثر في منطقة قريبة على سيارة أُخرى يُشتبه بأنها استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة إنه تلقى بلاغا "عند الساعة 7:04 مساء، عن إصابة شابين في الناصرة"، فيما "أفاد مسعفو ’نجمة داود الحمراء’، بأن الشابين في الثلاثينيات من عمريهما، فاقدان للوعي ومن دون إشارات تدلّ على الحياة، ويعانيان من إصابات نافذة" اخترقت جسديهما.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي: "وجدنا شابين داخل سيارتهما، فاقدين للوعي، من دون نبض ولا تنفُّس، مصابيْن بجروح نافذة بالغة".

وأضاف: "أجرينا لهما الفحوصات الطبية، ولكن للأسف، لم يكن أمامنا خيار سوى إقرار وفاتهما".

وقالت الشرطة في بيان، إنها "فتحت تحقيقًا في (جريمة) إطلاق نار استهدفت مركبة في مدينة الناصرة، وأسفرت إطلاق النار عن مقتل رجلين، لم تُعرف هويتهما بعد".

وذكرت أن أفرادها "وصلوا إلى مكان الحدث، وشرعوا في عمليات تمشيط بحثًا عن مشتبه بهم، إلى جانب فتح تحقيق في ملابسات الحدث"، مشيرة إلى أن "الخلفية جنائية".

من موقع ارتكاب الجريمة

وفي ما يتعلّق بالجريمة الثانية، والتي أسفرت عن قتيل ثالث، قال طاقم طبيّ في بيان، إنه تلقى بلاغا "عند الساعة 21:23 (التاسعة مساء و23 دقيقة)، بشأن شاب أصيب في الناصرة، وأفاد المسعفون والمضمدون في ’نجمة داود الحمراء’ بإصابة شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما في حالة حرجة جدا، إثر إصابات نافذة".

وفي بيان مقتضب ثان، ذكر الطاقم الطبيّ ذاته، أن "المسعفين والمضمدين أقرّوا وفاة شاب يبلغ من العمر نحو 25 عاما، إثر إصابات نافذة".

وقالت الشرطة عن الجريمة ذاتها، إنها "فتحت تحقيقا في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، أسفرت عن مقتل شاب (27 عامًا) من سكان المدينة".

وأضافت أن قواتها "وصلت إلى المكان، وشرعت بعمليات بحث عن المشتبه بهم، إلى جانب التحقيق في ملابسات الحدث"، مشيرة إلى أن "الخلفية جنائية، والتحقيق مستمر".

ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أيّ مشتبه بهم في الجريمتين المرتكبتين.

في السياق، أُصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بجراح تتراوح بين المتوسطة والخطيرة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في الشبلي.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه تلقى بلاغا "في تمام الساعة العاشرة مساء عن إصابة شاب في الشبلي".

وأضاف أن مسعفيه "قدموا العلاج الطبي للشاب البالغ من العمر 20 عامًا، ونقلوه إلى مستشفى ’هعيمك’، فيما وُصفت حالته بأنها بين المتوسطة والخطيرة، نتيجة إصابات نافذة".

وقال أحد أفراد الطاقم: "عند وصولنا إلى موقع الحدث، وجدنا شابًا في العشرينات من عمره، وكان واعيا، ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده، وقدمنا ​​له الإسعافات الأولية المنقذة للحياة، ونقلناه إلى المستشفى، ووُصفت حالته بأنها متوسطة حتى خطيرة".

157 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي خلال العام الجاري

وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 157 قتيلًا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة، وتصاعد الشعور بانعدام الأمن، من دون مؤشرات على تراجعها.