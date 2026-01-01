هاري يرفع سقف شروطه.. اعتذار علني وتحمل مسؤولية

وكالات /سما/

لندن/سما- لا تزال آفاق المصالحة بين الأمير هاري وأفراد العائلة المالكة البريطانية غير واضحة، على الرغم من التقارير التي تشير إلى احتمالية عودته وزوجته ميغان ماركل إلى بريطانيا للعيش فيها مجددًا برفقة طفليهما.

وحسبما كشفت معلومات مسربة، فإن أي عودة للأمير إلى وطنه الأم لن تعني تخليه عن موقفه من الخلاف العائلي، بل يبقى حاملًا ذات المشاعر التي دفعته للمغادرة قبل حوالي ست سنوات.

يشترط الأمير، وفقًا للمعلومات، حصول زوجته على اعتذار علني من القصر الملكي، وتحمل العائلة المسؤولية الكاملة عما يعتقد هو وميغان أنه كان وراء تأجيج الخلاف بينهما والعائلة المالكة.