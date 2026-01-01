الملكة رانيا تزور اللويبدة لمتابعة استعدادات أسبوع عمّان للتصميم

وكالات /سما/

عمّان/سما- زارت الملكة رانيا العبدالله يوم الثلاثاء منطقة جبل اللويبدة في قلب العاصمة الأردنية عمّان، في إطار رغبتها بمتابعة الاستعدادات القائمة لفعالية أسبوع عمّان للتصميم المقررة لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2026.

خلال الزيارة التقت الملكة رانيا مع مجموعة من رواد الأعمال والمشاريع الناشئة الأردنية، وأجرت حوارًا معمقًا معهم حول تجاربهم في مجال الريادة والابتكار.

وقالت الملكة رانيا في تعليق على الصور من الزيارة: "في جبل اللويبدة، اليوم، للقاء مجموعة ملهمة من رواد الأعمال، ولإجراء لقاء سريع مع فريق أسبوع عمّان للتصميم قبيل انطلاقه الشهر المقبل."

واقتصرت الزيارة على لقاءات مع فريق مبادرة بلدر سبيس، حيث تطرقت الملكة رانيا إلى التحول الملحوظ في أنماط العمل الحديثة وأهميتها في دعم الاقتصاد الأردني.

اقرأ أيضًا: