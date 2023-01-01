عرض يوناني للاعب الغامدي.. تعقيدات تؤجل الانتقال

وكالات /سما/

الرياض/سما- تلقى لاعب الوسط فيصل الغامدي من نادي نيوم السعودي عرضًا من فريق أتروميتوس اليوناني للانتقال إليه بنظام الإعارة لموسم واحد، وفقًا لما أفادت به مصادر متطلعة على التطورات.

غير أن تعقيدات إدارية تحول دون استكمال الصفقة رغم رغبة الغامدي في خوض التجربة، ما جعل استمراره مع نيوم الخيار الأقرب في الوقت الراهن.

يرى اللاعب في العرض اليوناني فرصة مميزة تتيح له المشاركة بصفة أساسية والحصول على وقت لعب أكثر، فضلًا عن فتح الأبواب أمامه للعودة إلى التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي والمشاركة في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا المقبلتين.

بدأ الغامدي، 25 سنة، مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي الاتفاق قبل صعوده للفريق الأول، وانتقل بعدها إلى الاتحاد صيف 2023. خاض تجربة احترافية مع فريق بيرشكوت البلجيكي معارًا خلال موسم 2024–2025، ثم عاد إلى الاتحاد قبل انتقاله مؤخرًا إلى نيوم بصيغة إعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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