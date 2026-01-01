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روجينا تشيد بصلاح

خبر : الفنانة روجينا تلتقي محمد صلاح في تركيا وتثني على إنجازاته

الخميس 03 سبتمبر 2026 05:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة روجينا تلتقي محمد صلاح في تركيا وتثني على إنجازاته



وكالات /سما/

اسطنبول/سما- التقت الفنانة المصرية روجينا نجم كرة القدم محمد صلاح، لاعب نادي طرابزون سبور التركي، أثناء وجودها في تركيا لقضاء عطلة صيفية مع عائلتها، في لقاء جمع بين التمتع بأجواء الإجازة ومتابعة الموهبة المصرية بعد انتقاله من نادي ليفربول الإنجليزي.

عقّبت روجينا على هذا اللقاء بتصريحات إشادة بالنجم المصري، قالت فيها: "أثبت إن النجاح مش بالحظ عنده حلم صدقه اشتغل عليه وبإخلاصه قدر يوصل لأبعد مكان، لما كان بيلعب في ليفربول رحت حضرت احدى مبارياته وكنت فخورة بيه وبحب الناس كل بلد بيلعب فيها بيتعملوا نشيد باسمه وهكذا طرابزون، رافع اسم مصر فى العالم، فخر العرب، محبوب العالم هو، الموطن المصري محمد صلاح".

وتعكس تصريحات روجينا تقديرها لجهود صلاح الرياضية ودوره في تمثيل مصر عالميًا، خاصة بعد أن أصبح أحد أشهر الرياضيين المصريين على الصعيد العالمي.

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