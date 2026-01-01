  1. الرئيسية
  2. هو وهي

إنجاز أكاديمي

خبر : الفنانة هند البلوشي تحصل على درجة الماجستير بعد رحلة صبر وإصرار

الخميس 03 سبتمبر 2026 05:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة هند البلوشي تحصل على درجة الماجستير بعد رحلة صبر وإصرار



وكالات /سما/

نالت الفنانة الكويتية هند البلوشي درجة الماجستير في تخصص النقد الأدبي والمسرحي يوم الأربعاء الـ19 من آب/أغسطس 2026، متتويجة لرحلة أكاديمية عنوانها الإصرار والصبر على طول السنوات.

شاركت البلوشي متابعيها على وسائل التواصل لحظات فرحتها بالإنجاز، ونشرت مقاطع فيديو لاستقبال حار من قبل عائلتها في المطار عند عودتها إلى وطنها، حيث التقت بزوجها وأبنائها وشقيقها في مشهد مليء بالأحضان والدموع والتهاني.

وصفت البلوشي رحلتها نحو هذا الإنجاز بأنها لم تكن مجرد مرحلة أكاديمية، بل تجربة إنسانية امتلأت بالتحديات والتعلّم والإصرار. وأرجعت نيلها هذه الدرجة إلى توفيق الله وفضله، وأشادت بدور مشرفيها والقائمين على رسالتها من أساتذة وأكاديميين.

شكرت البلوشي في المقام الأول أستاذها ومشرفها الدكتور سامح مهران، أستاذ النقد الأدبي والمسرحي ورئيس أكاديمية الفنون السابق، على ما قدمه من دعم علمي متواصل وإشراف دقيق. كما أثنت على أعضاء لجنة المناقشة: الدكتور شوكت المصري، عميد المعهد العالي للنقد الأدبي والفني بالإسكندرية، والدكتور أحمد مجاهد، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب في جامعة عين شمس.

وبثت البلوشي مشاعر عميقة حول رحلتها، مؤكدة أن تأخر الحلم لا يعني ضياعه، وأن الطريق الطويل يصنع من الإنسان شخصاً أكثر صبراً وإيماناً. وقالت في مشاركة لها: «الفرحة تأتي أحياناً بحجم التعب الذي سبقها»، مخاطبة كل من يحمل حلماً تأخر عليه بألا يجعل طول الطريق يقنعه بأن النهاية لن تأتي.

وإلى جانب إنجازها الأكاديمي، شاركت البلوشي جمهورها قريباً عملاً درامياً جديداً انتهت من تصويره، حيث ستجسد فيه شخصية الجدة «خزنة» في مسلسل بعنوان «جزء من المخ مفقود». يدور المسلسل حول جدة غريبة الأطوار تعيش في عالمها الخاص، وتتسبب تصرفاتها وحكاياتها المختلقة في مواقف محرجة وكوميدية لعائلتها. من إخراج نعمان حسين وتأليف عيسى الحساوي، ويضم طاقماً فنياً يشمل عدداً من النجوم الخليجيين والعرب.

#هند البلوشي #ماجستير #الفنانة الكويتية #النقد الأدبي #الدراسات العليا #الإنجاز الأكاديمي #الفنانين العرب #مصر #التعليم العالي #الفنون

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

فانس يفجر مفاجأة بحديثه عن "المسيح الدجال" وفرضية "آخر الزمان"

كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

من داخل غزة.. نتنياهو يؤكد استمرار الوجود العسكري والسعي لتجريد حماس من السلاح

هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_6564

شهيدان بينهما طفل في هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة المغير شمال رام الله

كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب

من داخل غزة.. نتنياهو يؤكد استمرار الوجود العسكري والسعي لتجريد حماس من السلاح

يقود حماس ناشطون مجهولون ..هارتس: إسرائيل تستخدم الميليشيات العميلة بغزة إثر صعوبة إدخال قواتها لمناطق سيطرة حماس

2-7-730x438

السلطة الفلسطينية: لا نستبعد استهدافاً إسرائيلياً لرجالنا في الأجهزة الأمنية.. لخلق الذرائع