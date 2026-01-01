الفنانة هند البلوشي تحصل على درجة الماجستير بعد رحلة صبر وإصرار

وكالات /سما/

نالت الفنانة الكويتية هند البلوشي درجة الماجستير في تخصص النقد الأدبي والمسرحي يوم الأربعاء الـ19 من آب/أغسطس 2026، متتويجة لرحلة أكاديمية عنوانها الإصرار والصبر على طول السنوات.

شاركت البلوشي متابعيها على وسائل التواصل لحظات فرحتها بالإنجاز، ونشرت مقاطع فيديو لاستقبال حار من قبل عائلتها في المطار عند عودتها إلى وطنها، حيث التقت بزوجها وأبنائها وشقيقها في مشهد مليء بالأحضان والدموع والتهاني.

وصفت البلوشي رحلتها نحو هذا الإنجاز بأنها لم تكن مجرد مرحلة أكاديمية، بل تجربة إنسانية امتلأت بالتحديات والتعلّم والإصرار. وأرجعت نيلها هذه الدرجة إلى توفيق الله وفضله، وأشادت بدور مشرفيها والقائمين على رسالتها من أساتذة وأكاديميين.

شكرت البلوشي في المقام الأول أستاذها ومشرفها الدكتور سامح مهران، أستاذ النقد الأدبي والمسرحي ورئيس أكاديمية الفنون السابق، على ما قدمه من دعم علمي متواصل وإشراف دقيق. كما أثنت على أعضاء لجنة المناقشة: الدكتور شوكت المصري، عميد المعهد العالي للنقد الأدبي والفني بالإسكندرية، والدكتور أحمد مجاهد، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب في جامعة عين شمس.

وبثت البلوشي مشاعر عميقة حول رحلتها، مؤكدة أن تأخر الحلم لا يعني ضياعه، وأن الطريق الطويل يصنع من الإنسان شخصاً أكثر صبراً وإيماناً. وقالت في مشاركة لها: «الفرحة تأتي أحياناً بحجم التعب الذي سبقها»، مخاطبة كل من يحمل حلماً تأخر عليه بألا يجعل طول الطريق يقنعه بأن النهاية لن تأتي.

وإلى جانب إنجازها الأكاديمي، شاركت البلوشي جمهورها قريباً عملاً درامياً جديداً انتهت من تصويره، حيث ستجسد فيه شخصية الجدة «خزنة» في مسلسل بعنوان «جزء من المخ مفقود». يدور المسلسل حول جدة غريبة الأطوار تعيش في عالمها الخاص، وتتسبب تصرفاتها وحكاياتها المختلقة في مواقف محرجة وكوميدية لعائلتها. من إخراج نعمان حسين وتأليف عيسى الحساوي، ويضم طاقماً فنياً يشمل عدداً من النجوم الخليجيين والعرب.