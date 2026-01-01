طالب جامعي يدير مصروفه بذكاء.. استراتيجيات عملية لتجنب الضغط المالي

وكالات /سما/

يواجه الطالب الجامعي تحديًا حقيقيًا عند انتقاله للدراسة العليا: إدارة مصروفه الشهري أو الفصلي للمرة الأولى. الأبحاث الحديثة توثّق أن غياب الثقافة المالية في السنوات الدراسية السابقة يخلق ضغطًا نفسيًا يتجاوز الجانب المالي فحسب، بل يؤثر على التركيز الأكاديمي والحالة النفسية العامة للطالب.

استطلاع غير رسمي أجرته جامعة ويسكونسن-لاكروس الأمريكية كشف فجوة مقلقة: عدد أكبر من الطلاب يعرفون تفاصيل عن نجومهم المفضلين مقارنة بمن يفهمون مصطلحات مالية أساسية مثل التصنيف الائتماني أو تبعات التعثر في سداد القروض الطلابية. دراسة أوسع نطاقًا شملت طلابًا من دول متعددة أظهرت أن هناك فجوة واضحة بين المعرفة النظرية بمبادئ الميزانية والائتمان والاستثمار، وبين التطبيق الفعلي لها في الحياة اليومية.

العوامل الأسرية والتعليم المالي المبكر والتخصص الدراسي تؤثر بشكل كبير على جاهزية الطالب لإدارة أمواله. الطلاب من خلفيات منخفضة الدخل والمناطق التي لا تفرض تعليمًا إلزاميًا للثقافة المالية يواجهون فجوات معرفية أعمق تستمر تأثيراتها بعد التخرج.

المتخصصون يوصون بوضع ميزانية شاملة قبل بداية العام الدراسي. تتضمن هذه الميزانية جميع مصادر الدخل المتاحة من قروض ومنح وعمل جزئي ودعم أسري، مقابل المصروفات الثابتة كالرسوم والسكن والكتب، والمصروفات الاختيارية كالترفيه والخروجات. الواقعية في تقدير الإنفاق بدل الأرقام المثالية ضرورية، وتطبيقات تتبع النفقات المجانية تساعد الطالب على فهم أنماط صرفه بوضوح أكثر من الاعتماد على الذاكرة وحدها.

تحديد الأهداف المالية وفق معايير "SMART" يعني جعلها محددة وقابلة للقياس وممكنة التحقق ومرتبطة بجدول زمني واضح. بدل النوايا الغامضة مثل "توفير المال"، يفضل أن يحدد الطالب مبلغًا دقيقًا يستهدف توفيره بنهاية الفصل. ربط الهدف بمدة زمنية يسهّل قياس التقدم وتعديل السلوك الشهري دون انتظار نهاية العام.

الضغط الاجتماعي والخوف من تفويت الفرص (FOMO) من أبرز مصادر الإنفاق غير المخطط له. الطالب قد ينفق فوق طاقته لتجنب الشعور بالإقصاء عن أصدقائه. المتخصصون يشددون على أن الاعتذار عن مناسبة لا تتسع لها الميزانية مقبول، وبدائل أرخص تحقق نفس الهدف من التواصل دون أعباء إضافية. الصداقات الحقيقية لا تُقاس بحجم الإنفاق المشترك.

الطلاب الذين يتشاركون السكن أو المصروفات يستفيدون من تطبيقات متخصصة لتقسيم النفقات وتتبع الديون الصغيرة. هذه الأدوات تضمن عدالة توزيع التكاليف المشتركة وتحافظ على الشفافية المالية بين الجميع، مما يجنب سوء الفهم والتوتر.

الخطوة التأسيسية الحقيقية للثقافة المالية ليست في الأرقام مباشرة، بل في استكشاف معتقدات الفرد وعاداته تجاه المال. عقلية مالية إيجابية تمهّد لقرارات واعية ومدروسة لاحقًا، بينما تجاهل الجانب النفسي قد يؤدي لتكرار أنماط إنفاق غير صحية حتى مع وجود ميزانية مكتوبة.

الدراسات الحديثة تؤكد أن الميزانية المالية ليست مجرد أداة تنظيمية. الضغط المالي غير المُدار ينعكس سلبًا على التركيز الأكاديمي والاستقرار العاطفي. الطلاب ذوو الثقافة المالية الأعلى يضعون أهدافًا مالية واضحة ويتخذون قرارات إنفاق أكثر وعيًا، لكن إدارة المخاطر المالية تبقى نقطة ضعف حتى بينهم.

بعض الطلاب يحتاجون لبذل جهد إضافي واعٍ لتعويض الفجوات المعرفية، عبر البحث عن مصادر تعليمية مجانية أو حضور ورش العمل التي تقدمها الجامعات في المجال المالي.