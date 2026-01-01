بورش تطرح 911 GT3 بيرغ سبورت نسخة محدودة بـ100 سيارة

وكالات /سما/

أعلنت شركة بورش الألمانية عن إطلاق نسخة خاصة محدودة من سيارتها الرياضية الشهيرة 911 GT3 تحت اسم بيرغ سبورت، حيث سيتم إنتاج 100 سيارة فقط من هذا الإصدار الفريد الذي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الفني الراقي.

استقت السيارة الجديدة تصميمها من إرث بورش العريق في سباقات تسلق المرتفعات الأوروبية، مع الاستلهام من طبيعة جبال الألب، حيث طورتها قسم بورش إكسكلوسيف مانوفاكتور على أساس موديل 911 GT3 الحالي المزود بحزمة تورينغ. ركزت مواصفات الإصدار على تخفيف الوزن ودقة القيادة، مع إضافة ناقل حركة يدوي من 6 سرعات وحزمة متخصصة لتقليل الوزن.

تتسم السيارة الجديدة بلون خارجي فريد يسمى فالي غرين ميتاليك، طورته بورش حصريًا لهذا الإصدار من خلال برنامج الطلاء حسب الطلب بلس، ويمزج بين درجات الأخضر والبني مع جزيئات معدنية ذهبية تبرز بوضوح تحت أشعة الشمس. جاءت حزمة تخفيف الوزن مع جنوط من الألمنيوم المطروق بدلاً من المغنيسيوم، مكسوة بطلاء بدرجتي وايت غولد وسيراميكا، وزودت بملاقط مكابح باللون البرتقالي.

تشتمل تجهيزات السيارة على نظام رفع المحور الأمامي للتعامل مع المنحدرات والأسطح غير المستوية، إلى جانب خزان وقود بسعة 90 لتراً. حصلت من الخارج على مصابيح HD-Matrix LED معتمة، مع رسم نمط العلم المربع على غطاء صندوق الأمتعة الأمامي مستوحى من سيارة 908 بيرغ سبايدر التاريخية.

تحمل السيارة على العمود B شعار GT3 بيرغ سبورت بإطار بلون سيراميكا وحروف بارزة بدرجة وايت غولد على خلفية سوداء لامعة. يظهر شعار دائري آخر على غطاء حجرة المحرك يضم أربعة قمم جبلية ترمز إلى الدول الأربع التي ستتوفر بها السيارة، بالإضافة إلى رسم طريق متعرج وسط الجبال.

تتسع مقصورة السيارة لمقاعد رياضية قابلة للطي مصنوعة من ألياف الكربون ضمن حزمة تخفيف الوزن، مكسوة بجلد خاص بلون فالي غرين، مع توفر مقاعد خلفية. تظهر اللمسات البرتقالية في الخياطة وعبارة GT3 المطرزة على مساند الرأس، إضافة إلى زر التشغيل الدوار ودواسة الوقود وعلامة الساعة 12 على المقود. جاء رسم نمط تبديل السرعات على عصا الجير اليدوي ضمن تفاصيل حزمة سبورت كرونو التي تشمل ساعة بورش ديزاين GT.

كسيت الأبواب والجزء العلوي من لوحة القيادة بخياطة بالأسود والأبيض ترسم أشكالاً مستوحاة من قمم الجبال. تضم التجهيزات الداخلية حزمة إضاءة داخلية متقدمة ونظام بوز الصوتي المحيطي. يظهر شعار GT3 بيرغ سبورت على غطاء الكونسول الوسطي الجلدي، كما صُممت مفتاح السيارة وحافظة المفتاح والوثائق بألوان وشعارات تتناسب مع الإصدار الخاص.

من المقرر أن تظهر السيارة لأول مرة خلال فعالية أروزا كلاسيك كار في سويسرا يوم 3 سبتمبر/أيلول، حيث سيقودها سفير بورش يورغ بيرغمايستر على مسار يمتد 7.3 كيلومتراً ويتضمن 76 منعطفاً مع فارق ارتفاع يبلغ 422 متراً. ستتوفر السيارة للبيع في عدد من الدول الأوروبية، لكن بورش لم تعلن أسعار الموديل الجديد حتى الآن.

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