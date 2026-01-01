25 أكتوبر موعد كلاسيكو برشلونة والريال بالجولة العاشرة

وكالات /سما/

مدريد/سما- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" عن موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدور الأول من المسابقة، وستقام ضمن منافسات الجولة العاشرة على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 25 أكتوبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

تكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ ستكون الكلاسيكو الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في فترته الثانية مع الفريق الملكي، بينما يدخل المدير الفني لبرشلونة الألماني هانز فليك اللقاء محتفيًا بأرقام مميزة ضد الريال منذ قيادته للفريق الكتالوني.

يتصدر الفريقان جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط لكل منهما عقب خوض الجولات الثلاث الأولى، مع تمتع برشلونة بأفضلية فارق الأهداف.

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