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خبر : 25 أكتوبر موعد كلاسيكو برشلونة والريال بالجولة العاشرة

الخميس 03 سبتمبر 2026 04:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
25 أكتوبر موعد كلاسيكو برشلونة والريال بالجولة العاشرة



وكالات /سما/

مدريد/سما- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" عن موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدور الأول من المسابقة، وستقام ضمن منافسات الجولة العاشرة على ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم 25 أكتوبر المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

تكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة، إذ ستكون الكلاسيكو الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في فترته الثانية مع الفريق الملكي، بينما يدخل المدير الفني لبرشلونة الألماني هانز فليك اللقاء محتفيًا بأرقام مميزة ضد الريال منذ قيادته للفريق الكتالوني.

يتصدر الفريقان جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط لكل منهما عقب خوض الجولات الثلاث الأولى، مع تمتع برشلونة بأفضلية فارق الأهداف.

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