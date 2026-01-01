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تحليل تحكيمي

خبر : محلل الرياضية ينتقد إغفال حكم الهلال إنذار ميتي عن تدخل متهور

الخميس 03 سبتمبر 2026 03:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محلل الرياضية ينتقد إغفال حكم الهلال إنذار ميتي عن تدخل متهور



وكالات /سما/

انتقد محلل قناة الرياضية التحكيمي محمد كمال ريشة، في تعليقه على مباراة الهلال والأهلي يوم الثلاثاء المؤجلة من دوري روشن السعودي، إغفال حكم اللقاء الفنزويلي خيسوس فالينزويلا إنذار لاعب الهلال الإيفواري محمد ميتي عن فعل استوجب العقوبة.

وأوضح ريشة أن ميتي ارتكب خطأ متهورًا بالذراع على مدافع الأهلي زكريا هوساوي في الدقيقة الأولى من المباراة، وكان يستحق الحصول على بطاقة صفراء في تلك اللحظة. وجاء الإنذار الأول للمهاجم الشاب لاحقًا في الدقيقة 13، قبل استبداله قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

في المقابل، أيد المحلل التحكيمي القرار الأبرز في اللقاء، وهو طرد مدافع الأهلي التركي ميريح ديميرال بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. واتفق ريشة مع الحكم في أن الخطأ الثاني لم يستوجب بطاقة حمراء مباشرة، بل اقتصر على إنذار ثانٍ أدى لطرده.

قال ريشة: «التدخل الثاني كان على وجه القدم فقط، وليس فيه قوة مفرطة تصنفه عملًا عنيفًا موجبًا للطرد المباشر. الاكتفاء بالإنذار الثاني ثم الطرد قرار صحيح تمامًا»، مضيفًا أن ديميرال كان يملك إنذارًا سابقًا عندما ارتكب الخطأ الثاني على جناح الهلال سامفريل.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد، ليتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات محققًا الفوزين الكاملة حتى الآن.

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