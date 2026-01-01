السعودية تخصص 12 مايو يوماً وطنياً سنوياً للتبرع بالأعضاء

وكالات /سما/

الرياض/سما- أقرّ مجلس الوزراء السعودي بجلسته يوم الثلاء 1 سبتمبر/أيلول 2026 تخصيص يوم 12 مايو/أيار من كل عام يوماً وطنياً للتبرع بالأعضاء في المملكة العربية السعودية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ ثقافة العطاء والتضامن الإنساني وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء كحل حيوي لمعاناة آلاف المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي. وتندرج المبادرة ضمن جهود السعودية لتطوير القطاع الصحي وتعزيز البنية التحتية والتشريعية التي تسهل عمليات التبرع والزراعة وفقاً لأعلى المعايير الطبية والأخلاقية.

وتعكس هذه الخطوة حرص القيادة السعودية على دعم المؤسسات الصحية الوطنية، وعلى رأسها المركز السعودي لزراعة الأعضاء، كما تستند إلى القيم السعودية العريقة في التكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع.

ويُتوقع أن يسهم تخصيص يوم وطني للتبرع بالأعضاء في زيادة أعداد المسجلين كمتبرعين سواء من الأحياء أو بعد الوفاة، ويعزز التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة والمنصات الرقمية الوطنية لتسهيل إجراءات التسجيل والتوعية حول أهمية التبرع.

وفي سياق متصل، وافق خادم المسجد الأقصى المباركين الشريفين على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 متبرع ومتبرعة تقديراً لجهودهم الإنسانية.

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