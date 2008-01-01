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احتفالات فنية

خبر : نانسي عجرم تحتفي بـ18 عاماً من الزواج برسالة رومانسية

الخميس 03 سبتمبر 2026 02:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نانسي عجرم تحتفي بـ18 عاماً من الزواج برسالة رومانسية



وكالات /سما/

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أمس الأربعاء، بمرور ثمانية عشر عاماً على زفافها من فادي الهاشم، حيث شاركت صورة لهما عبر منصتها على إنستغرام برسالة تحمل نبرة رومانسية.

اختارت عجرم كلماتها الاحتفالية من إطلاقها الغنائي الأخير، حيث اقتبست من أغنيتها "اشهدي يادني" بقولها: "وعدني كل العمر تكون مني قريب.. تكبر حدّي نحب بجنون حتى نشيب"، وختمت رسالتها بتحية إلى زوجها باللغة الإنجليزية بما يعني: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".

صاغ الأغنية الموسيقار كريم عبدو من حيث الكلمات والألحان، فيما تولى باسم رزق التوزيع الموسيقي، وأطلقتها النجمة اللبنانية عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب في 31 من آب/ أغسطس الجاري.

يعود تاريخ زواج عجرم وهاشم إلى عام 2008، وثمّر اتحادهما عن ثلاث بنات هن ميلا التي وُلدت عام 2009، وإيلا التي ولدت عام 2011، وويا التي جاءت إلى العالم عام 2019.

تستمر عجرم في جدولة إصداراتها الموسيقية، حيث أثبتت الأغنية الأخيرة جدتها على مواصلة تقديم محتوى غنائي يتفاعل مع جمهورها العريض، الذي يتابع مسيرتها الفنية لأكثر من عقدين من الزمن.

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