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صادرات عراقية

خبر : العراق يزيد صادراته النفطية في أغسطس بدعم من خصومات كبيرة

الخميس 03 سبتمبر 2026 01:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يزيد صادراته النفطية في أغسطس بدعم من خصومات كبيرة



وكالات /سما/

بغداد/سما- ارتفعت صادرات العراق النفطية بشكل ملحوظ خلال أغسطس بدعم من خصومات سعرية كبيرة، حيث بلغت الشحنات 2.34 مليون برميل يوميًا مقابل 1.35 مليون في يوليو، وفقًا لمسؤولين في قطاع الطاقة العراقي.

منحت شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، خصومات كبيرة على خام البصرة وصلت إلى 25-30 دولار للبرميل، جذبت بموجبها عددًا من الشركات الصينية والهندية والعالمية منها بتروتشاينا وتشنهوا أويل وتوتال إنيرجيز وفيتول وترافيجورا وميركوريا.

بيانات من شركتي فورتيكسا وكبلر للتحليل البحري أشارت إلى وصول الصادرات العراقية إلى 2.3 و2.17 مليون برميل يوميًا على التوالي، وإن ظلت دون مستويات فبراير الماضي عندما بلغت 3.7 و3.36 مليون برميل يوميًا حسب ذات الشركتين.

الخصومات السعرية الكبيرة وفّرت للتجار والمشترين فرصة لتحقيق أرباح تصل إلى حوالي 10 دولارات للبرميل الواحد بعد احتساب تكاليف الشحن والتأمين المقدرة بنحو 17 دولار للبرميل في حال إعادة البيع بعلاوات سعرية.

استقطب العراق طلبًا قويًا من الصين خاصة، حيث اشترت شركات تكرير صينية ما لا يقل عن 16 مليون برميل من خام البصرة للتسليم في سبتمبر، فيما تسلمت بتروتشاينا وحدها نحو 6 ملايين برميل خلال يوليو وأغسطس.

من جهة الهند، استلمت ريلاينس إندستريز حوالي 4 ملايين برميل من خام البصرة في أغسطس، بينما استعدت بهارات بتروليوم لاستقبال أول شحنة نفط عراقية لها ضمن السنة المالية الحالية.

أطلقت إيران تصريحات بالسماح لناقلات النفط العراقية بالمرور عبر مضيق هرمز، الخطوة التي ساعدت على تنويع خيارات المشترين لتوجيه الشحنات إلى وجهاتها المقررة.

أكدت وزارة النفط العراقية عزمها المضي في المشروع الاستراتيجي لخط أنابيب تصدير النفط الذي يربط البصرة بحديثة والحدود مع تركيا وميناء بانياس السوري، بهدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتعزيز مرونة الصادرات.

طلب رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي من وزارة النفط الإسراع بتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى توفير بديل لمسارات التصدير التقليدية، في ظل التطورات الإقليمية التي أثرت على استقرار الصادرات العراقية.

بلغت احتياطيات النقد الأجنبي العراقية 79.2 مليار دولار، وفقًا لمستشار الملف المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، الذي حذّر من استمرار تراجعها رغم بقاؤها في مستويات آمنة نسبيًا.

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