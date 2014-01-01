جورج كلوني: من بدايات متواضعة إلى عقود من الإنجازات السينمائية

وكالات /سما/

وُلد جورج تيموثي كلوني في السادس من مايو/أيار 1961 في مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي، وهو ممثل ومخرج وكاتب ومنتج أمريكي من أصول أيرلندية وألمانية وإنجليزية. نشأ لعائلة تجمع بين الإعلام والشهرة، حيث كان والده نيك كلوني مذيعًا تلفزيونيًا ومضيفًا برامج، فيما كانت والدته نينا كلوني ملكة جمال وعضوة في مجلس المدينة.

خلال سنوات دراسته في المدرسة الإعدادية، عاني من شلل الوجه النصفي الذي سبب له شللًا جزئيًا في الوجه، لكن هذه الحالة الطبية اختفت بعد عام واحد. لم تقف هذه التحديات الصحية المبكرة أمام طموحه الفني، حيث انطلق نحو مسيرة استثنائية في عالم السينما والتلفزيون.

اشتهر كلوني بشكل واسع من خلال دوره المتميز في المسلسل الطبي الشهير "ER"، ما وضعه على خريطة النجومية العالمية. لكن نجاحه لم يقتصر على الشاشة الصغيرة، فقد نجح في الانتقال إلى السينما بأفلام حققت حضورًا قويًا، منها سلسلة أفلام "Ocean's Eleven" وتطبيقاتها اللاحقة.

على مدى مسيرته الفنية الطويلة، جمع كلوني بين التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو والإنتاج، مما أثبت مواهبه المتعددة في صناعة الأفلام. نال عددًا من الجوائز المرموقة تقديرًا لإسهاماته الفنية في هذه المجالات المختلفة.

في حياته الشخصية، تزوج كلوني أولًا من الفنانة تاليا بلسم في عام 1989، واستمرت زيجتهما حتى عام 1993. وفي السابع والعشرين من سبتمبر/أيلول 2014، تزوج من المحامية البريطانية أمل علم الدين، واستقرا معًا بسعادة. رزقا بتوأمين هما إيلا وألكساندر في عام 2017.

يحظى كلوني بملايين المعجبين حول العالم بفضل وسامته الطبيعية وموهبته التمثيلية الفذة وشخصيته المتواضعة، ما جعله اسمًا يصعب تجاهل تأثيره في عالم الفن والسينما العالمية.