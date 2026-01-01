اعتقال شاب فرنسي في قضية خطف تستهدف لاعب كرة قدم بارز

وكالات /سما/

نانتر/سما- كشفت السلطات القضائية الفرنسية عن تفكيك عصابة منظمة كانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات خطف واقتحام مسلح للمنازل، وجاء على رأس قائمة الأهداف المستهدفة قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي إلى جانب 25 شخصية بارزة أخرى من رجال الأعمال والمغنين ولاعبي الكرة.

وجهت السلطات في مدينة نانتر بتاريخ 21 أغسطس/آب 2026 تهمة السرقة ضمن عصابة منظمة إلى شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، يُشتبه في كونه المخطط الرئيسي للشبكة. وبحسب ما كشفت عنه صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، فإن المتهم كان يدير العمليات الإجرامية من داخل السجن، حيث كان مسجوناً بالفعل لأسباب تتعلق بجرائم خطيرة سابقة، معتمداً على تطبيق التراسل «سناب شات» لإصدار التعليمات إلى شركائه.

وكشفت التحقيقات عن وجود قائمة تضم 26 عنواناً لأهداف مستهدفة، يشملون رجال أعمال وتجاراً ومغنيي راب ولاعبي كرة قدم. وأكد مصدر قضائي أن المتهم كان يخطط تحديداً لاستهداف كيليان مبابي إلى جانب مغن راب آخر.

بدأت الخيوط الأولى لكشف هذه القضية تنكشف في أبريل/نيسان 2026، عندما تعرضت منازل وحانات لعمليات اقتحام واسطو مسلح في عدة مناطق بمنطقة باريس الكبرى. استهدفت العصابة منطقة نويي-سور-سين وسانت-بريس-سو-فوريه وسانتيني، حيث قامت عناصرها بالتخفي بزي عمال التوصيل لتنفيذ جرائمها.

تمكنت فرقة مكافحة العصابات الفرنسية، عقب تحريات مكثفة، من تتبع أفراد الشبكة وتفكيك خلاياها. تبين أن العصابة نفذت أو كانت تعد لسلسلة عمليات اقتحام وخطف في الفترة الممتدة بين 11 أبريل و19 أغسطس 2026.

قررت السلطات إيداع المتهم الرئيسي الحبس الانفرادي المشدد، في حين أُفرج عن شريكه المزعوم بشرط إبقائه تحت الرقابة القضائية. وشدد المدعي العام أمام غرفة الاتهام في محكمة فرساي على خطورة المتهم، موضحاً أن الحبس الانفرادي ضروري لجعله يدرك حجم أفعاله الإجرامية.

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