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خبر : أوناحي يعود إلى باناثينايكوس اليوناني بعد نجاحه في جيرونا

الخميس 03 سبتمبر 2026 01:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوناحي يعود إلى باناثينايكوس اليوناني بعد نجاحه في جيرونا



وكالات /سما/

أثينا/سما- أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، الأربعاء، عودة لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي بعد موسم ناجح قضاه مع نادي جيرونا الإسباني.

نشر النادي اليوناني الخبر عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي برفقة فيديو مصحوب برسالة تقول "عاد السحر"، معبرًا عن فرحة الإدارة واللاعبين بعودة النجم المغربي.

يعود أوناحي، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى فريق يعرفه جيدًا، فقد لعب معه في موسم 2024/2025 على سبيل الإعارة من نادي مارسيليا الفرنسي، حيث خاض 37 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

اختاره جماهير باناثينايكوس كأفضل لاعب في الموسم 2024/2025 قبل انتقاله الصيف الماضي إلى جيرونا الإسباني. غادر أوناحي الفريق اليوناني قبل عام واحد فقط من هذه العودة.

كان أياكس الهولندي قد سعى إلى ضم اللاعب المغربي، لكن أوناحي اختار العودة إلى بيئة مألوفة في اليونان. يمثل أوناحي المنتخب المغربي منذ فترة، وشارك في كأس العالم الأخيرة مع منتخب أسود الأطلس.

يضيف أوناحي للنادي اليوناني خبرة عريقة من الدوريات الأوروبية، حيث مثل من قبل أندية أنجيه وأولمبيك مارسيليا وستراسبورغ في فرنسا، قبل انتقاله إلى إسبانيا.

خاض اللاعب المغربي 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة.

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