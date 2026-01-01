  1. الرئيسية
  2. موضة

دار غراف للمجوهرات

خبر : غراف تعرض مجموعة زفاف 2026 بتصاميم ماسية فاخرة

الخميس 03 سبتمبر 2026 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غراف تعرض مجموعة زفاف 2026 بتصاميم ماسية فاخرة



وكالات /سما/

كشفت دار غراف للمجوهرات عن حملتها الإعلانية الجديدة لمجموعات الزفاف المخصصة لعام 2026، والتي تروي قصة حب فريدة من خلال أندر وأثمن الجواهر في العالم.

تستند المجموعة إلى إرث الدار العريق الممتد لأكثر من 65 عاماً في صياغة أحجار الألماس النادرة والفاخرة، حيث تستلهم كل خاتم خطبة أسماء ماسات أسطورية نجحت الدار في تحويلها عبر تاريخها الطويل.

صُورت مشاهد الحملة الإعلانية بعدسة المصور نيكولا كانتور في فيلا "إفروسي دي روتشيلد" الفاخرة بمنطقة "سان جان – كاب فيرا"، وظهر فيها العارضان ستيلا حنان وباركر فان نورد ليجسدا معاني الخطبة والزواج من خلال تصاميم ماسية مبهرة.

تتضمن مجموعة الزفاف من غراف تشكيلة شاملة تبدأ من لحظة الخطبة وما بعدها، وتشمل العقود والأقراط والأساور والتيجان، بالإضافة إلى أزرار الأكمام ودبابيس العريس.

اعتمدت العلامة معيار التقييم الخاص بها المعروف باسم "المعيار الخامس" الذي يركز على شخصية الماسة وطاقتها وقوتها الحيوية الفريدة، مقترناً بالحرفية اليدوية الاستثنائية في كل إبداع.

اقرأ أيضًا:

#دار غراف #مجوهرات #الزفاف #الخطبة #الماس #2026 #أزياء فاخرة #خواتم خطبة #تصاميم #الجمال

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مرعبة ..صحيفة بريطانية تكشف : الخطة السرية بين إيران وروسيا باستهداف حاملة طائرات أمريكية

فانس يفجر مفاجأة بحديثه عن "المسيح الدجال" وفرضية "آخر الزمان"

كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب

بنك إسرائيل: البنوك الإسرائيلية ستواصل علاقاتها مع نظيراتها الفلسطينية حتى نهاية العام

الشاب خالد ينشر فيديو توضيحي بعد جدل تزامن حفله مع حرائق الجزائر

هآرتس تكشف: تسريع السيطرة على مناطق "ب" لتثبيت حقائق على الأرض قبيل الانتخابات الاسرائيلية

تصعيد اسرائيلي كبير : قصف مدفعي وإطلاق نار عنيف شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

IMG_6564

شهيدان بينهما طفل في هجوم لقوات الاحتلال ومستوطنين على بلدة المغير شمال رام الله

كاتس: لا حل لغزة دون التهجير.. ويتهم مصر بعرقلة العملية ويستبعد وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهاب

من داخل غزة.. نتنياهو يؤكد استمرار الوجود العسكري والسعي لتجريد حماس من السلاح

يقود حماس ناشطون مجهولون ..هارتس: إسرائيل تستخدم الميليشيات العميلة بغزة إثر صعوبة إدخال قواتها لمناطق سيطرة حماس

2-7-730x438

السلطة الفلسطينية: لا نستبعد استهدافاً إسرائيلياً لرجالنا في الأجهزة الأمنية.. لخلق الذرائع