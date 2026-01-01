غراف تعرض مجموعة زفاف 2026 بتصاميم ماسية فاخرة

وكالات /سما/

كشفت دار غراف للمجوهرات عن حملتها الإعلانية الجديدة لمجموعات الزفاف المخصصة لعام 2026، والتي تروي قصة حب فريدة من خلال أندر وأثمن الجواهر في العالم.

تستند المجموعة إلى إرث الدار العريق الممتد لأكثر من 65 عاماً في صياغة أحجار الألماس النادرة والفاخرة، حيث تستلهم كل خاتم خطبة أسماء ماسات أسطورية نجحت الدار في تحويلها عبر تاريخها الطويل.

صُورت مشاهد الحملة الإعلانية بعدسة المصور نيكولا كانتور في فيلا "إفروسي دي روتشيلد" الفاخرة بمنطقة "سان جان – كاب فيرا"، وظهر فيها العارضان ستيلا حنان وباركر فان نورد ليجسدا معاني الخطبة والزواج من خلال تصاميم ماسية مبهرة.

تتضمن مجموعة الزفاف من غراف تشكيلة شاملة تبدأ من لحظة الخطبة وما بعدها، وتشمل العقود والأقراط والأساور والتيجان، بالإضافة إلى أزرار الأكمام ودبابيس العريس.

اعتمدت العلامة معيار التقييم الخاص بها المعروف باسم "المعيار الخامس" الذي يركز على شخصية الماسة وطاقتها وقوتها الحيوية الفريدة، مقترناً بالحرفية اليدوية الاستثنائية في كل إبداع.

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