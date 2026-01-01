مركز الزيتونة ينظم حلقة نقاش حول "الخروج من المأزق الفلسطيني"

وكالات /سما/

رام الله/سما- ينظم مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات حلقة نقاش متخصصة حول "الخروج من المأزق الفلسطيني"، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، يوم الأربعاء 7 كانون الثاني/يناير 2026، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الشأن الفلسطيني وقضايا المنطقة.

يشارك في الحلقة معين الطاهر، كاتب وباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ وعاطف الجولاني، رئيس تحرير صحيفة السبيل الأردنية؛ وماهر الطاهر، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والأمين العام للمؤتمر القومي العربي.

إلى جانبهم يشارك محمد إبراهيم المدهون، وزير الثقافة الفلسطيني السابق ورئيس مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات؛ وعريب الرنتاوي، مستشار ومؤسس مركز القدس للدراسات السياسية؛ وهاني المصري، المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات.

كما يشارك أحمد عطاونة، المدير العام لمركز رؤية للتنمية السياسية، بينما يدير الحلقة محسن محمد صالح، المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

وتُذاع فعاليات الحلقة بشكل مباشر، مع إتاحة الفرصة للخبراء والباحثين والمهتمين بالقضايا الفلسطينية للمشاركة والمساهمة في النقاش.

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