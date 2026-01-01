تسريحة الشعر المبلل تعود بمرونة وعفوية في خريف 2026

وكالات /سما/

يُعاود أسلوب تسريحة الشعر المبلل (Wet Look) بروزه في مواسم الخريف المقبلة بشكل متطور يبتعد عن المظهر شديد الصرامة واللمعان القاسي، ليقدم بدلاً منه لمساً أكثر ليونة وطبيعية تتسم بالحركة والانسيابية.

عرضت كبريات دور الأزياء هذا الموسم نسخ متنوعة من الـ Wet Look تعكس هذا التحول الجديد. قدمت دار Givenchy شعراً ملساً إلى الخلف بلمسة مبللة أنيقة تحتفظ باللمعان دون فقدان الطابع الطبيعي، بينما اختارت Julien Macdonald نسخة أكثر وضوحاً مع شعر مشدود من الجانبين يحافظ على أثر الرطوبة. من جانبها، عالجت Chanel الـ Wet Look بطريقة عملية وأقل تشدداً، مع جذور لامعة وملساء ترافقها تسريحات مرفوعة توحي بالعفوية والحركة.

يمثل هذا التطور انتقالاً ملحوظاً من الشعر القاسي والمجمّد إلى ملمس أكثر نعومة. بدلاً من توزيع اللمعان على كامل الشعر، تركزت اللمسة المبللة في الجذور أو خصلات محددة، بينما احتفظت الأطراف بمظهر أكثر ليونة. هذا يجعل النسخة الجديدة تبدو مستوحاة من تأثير الرطوبة والمطر أكثر من كونها نتيجة تصفيف مبالغ فيه، مما يمنحها طابعاً عصرياً وسهلاً.

يختلف تطبيق هذه التسريحة بحسب طول الشعر. للشعر القصير، تعتبر تسريحة الـ Slick Back خياراً مثالياً تُنجز بتمشيط الشعر إلى الخلف باستخدام جل قوي، أو بتمرير الأصابع بين الخصلات للحصول على نتيجة أكثر عفوية. أما الشعر متوسط الطول فيوفر مساحة أوسع للتلاعب بالحركة من خلال تموجات لامعة أو كعكة منخفضة مصقولة، مع الاستعانة بموس خفيف أو كريم للتموجات وزيت شعر للحفاظ على المرونة.

مع الشعر الطويل، يمكن اختيار تسريحة منسدلة ملساء أو تحويل الـ Wet Look إلى ذيل حصان لامع، مع توزيع المستحضر من الجذور إلى المنتصف والحفاظ على نعومة الأطراف. يختلف التطبيق أيضاً بحسب طبيعة الشعر؛ الشعر الناعم يحتاج جل خفيف، بينما يستفيد الشعر الكثيف من كريم غني مع زيت خفيف. أما الشعر المجعد أو الكيرلي فيُطبّق عليه كريم لتعريف الخصلات على شعر مبلل، ثم يُعصر بلطف للحفاظ على شكله الطبيعي مع لمسة لامعة.

السر في الحصول على تسريحة شعر مبللة أنيقة دون أن تبدو دهنية يكمن في اختيار تركيبات خفيفة وتوزيعها بتدرج. ابدئي بتهيئة الشعر بشكل صحيح، ثم أضيفي اللمعان والتثبيت تدريجياً مع الحفاظ على مرونة الخصلات وحركتها الطبيعية، لتحققي إطلالة عصرية ومصقولة.

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