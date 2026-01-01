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خبر : الوحدة يدرك التعادل أمام ضمك بهدف متأخر في الدوري الأول

الخميس 03 سبتمبر 2026 12:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوحدة يدرك التعادل أمام ضمك بهدف متأخر في الدوري الأول



وكالات /سما/

انتهت مباراة فريقي الوحدة وضمك بنتيجة تعادل 2–2 يوم الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026 ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى السعودي، بعد أن تمكن المهاجم النيجيري بيتر أولاينكا من إحراز هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

افتتح ظهير الوحدة سعد القحطاني النتيجة بهدف في الدقيقة 27 من الشوط الأول، ليتصدر فريقه في النهاية الأول بتقدم وحيد. ولم يحتج ضمك سوى دقائق معدودة في الشوط الثاني لقلب الأحوال، حيث سجل إبراهيم الحربي الهدف الأول للفريق في الدقيقة 65، وأضاف حسن ربيع الهدف الثاني بعد ست دقائق فقط.

لكن قبل صفارة النهاية بدقائق قليلة استطاع أولاينكا إدراك التعادل للوحدة في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي (90+2)، ليختم الفريقان المباراة بتقسيم النقاط.

يحتل الوحدة المركز العاشر في الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، في حين يملك ضمك الرصيد ذاته.

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